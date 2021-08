Dylan Ennis: "Sería maravilloso estar muchos años en el Gran Canaria"

Dylan Ennis fue presentado como jugador del CB Gran Canaria en las instalaciones de HPS-Hospital Perpetuo Socorro. El jugador se mostró contento por estar en el equipo isleño y en la isla, y afirmó que "Nos encanta Gran Canaria, nos parece increíble. Me gusta el baloncesto, la atmósfera; a mi esposa le encanta la playa. Me encantaría estar más tiempo en el club pero no podemos saberlo, hay que ir día a día, aunque está claro que sería maravilloso estar muchos más años".

Sobre los objetivos para esta temporada, el jugador del conjunto grancanario indicó que "tenemos un gran plantel y un entrenador que nos sabe sacar el máximo rendimiento a todos. Si estamos todos en la misma página, y si no tenemos lesiones, podemos hacer ruido en EuroCup y Liga Endesa".

Ennis señaló que "Porfi Fisac es capaz de sacar lo mejor de los jugadores. Lo que intento cada año intento mejorar mi juego. Sé que muchos piensan que soy un gran jugador ofensivo. Este año quiero mejorar jugando de base, y también en la defensa cada posesión".

El CB Gran Canaria continúa llevando a cabo la pretemporada y este jueves disputa el primer partido amistoso ante el Lenovo Tenerife.