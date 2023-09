El Dreamland Gran Canaria aspira a alcanzar los 6.000 abonados en su 60 aniversario

El Dreamland Gran Canaria ha iniciado su campaña para nuevos abonados con el objetivo de alcanzar la cifra de 6.000 fieles en esta temporada 2023-2024 en la que el club cumplirá 60 años de historia, efeméride que será el próximo 30 de septiembre.



Después de un periodo de renovación de abonados "con resultados espectaculares", según aseguran desde la entidad, ahora se abre el plazo para nuevas altas con incentivos para que los aficionados llenen en un alto porcentaje el aforo del Gran Canaria Arena.



El presidente del club, Sitapha Savané, ha manifestado durante la presentación de la campaña "Sueña en grande y serás campeón" que esta temporada será "de las más especiales de la historia" porque la inician como campeones de la Eurocup y, además, celebrarán el 60 cumpleaños "a lo largo de toda la temporada, con reconocimientos a personas que han sido clave desde aquel 30 de septiembre de 1963".



El máximo dirigente del club grancanario ha asegurado que están "muy contentos e ilusionados" con la plantilla que competirá en la Liga Endesa, y espera que los diecisiete partidos que disputarán como locales en la ACB se conviertan en "diecisiete espectáculos" ante "los equipazos" que competirán en la máxima categoría nacional.



"El gran reto de la temporada pasada era recuperar a la gente en el Gran Canaria Arena y se ha conseguido, con más de 5.000 abonados, de tal manera que hemos tenido el récord de victorias locales en una temporada, y eso se debe también al empuje de la afición", ha subrayado Savané.



El objetivo del club no es solo "enganchar" a los aficionados con los abonos, sino también con la venta de entradas, porque han detectado "un gran cambio en los hábitos de consumo" de muchas personas que ahora prefieren adquirir "entradas sueltas" para determinados partidos, y en ese sentido también realizarán promociones.



Savané ha precisado que el reto no es solo acercarse a los 6.000 abonados, sino que un gran porcentaje de ellos "acudan a los partidos" al Gran Canaria Arena.



Por otra parte, el presidente del club ha informado de que habrá una "rebaja importante" en la aportación económica del Cabildo de Gran Canaria, "superior al diez por ciento" con respecto a la temporada anterior, pero se compensa con llegada de "más dinero privado", como el patrocinador principal, Dreamland, y algunas salidas de "jugadores muy importantes".



En el plano deportivo, espera que no haya más ventas. "Queremos gente que quiera estar, nadie va a jugar en este club obligado. A día de hoy todos quieren estar aquí y con mucha ilusión de lograr cosas grandes, aunque el listón está muy alto", ha reconocido.



Por su parte, el nuevo director de mercadotecnia del club, París García, ha detallado algunas de las novedades de la campaña para nuevos abonados, como descuentos para mayores de 65 años o la implementación de una cuenta monedero para aquellos abonados que no puedan asistir a los partidos y liberen su asiento.



El dirigente ha destacado que han conseguido la renovación de un 93 por ciento de los abonados de la temporada anterior, lo que supone "un hito" y un "síntoma" de la "ilusión" que tienen los aficionados.



Entre las nuevas fórmulas, el club ha implementado un monedero virtual mediante el cual el abonado que libere su asiento tendrá una devolución del diez por ciento del coste de dicha entrada, que se acumulará durante toda la temporada con un máximo de descuento de un cuarenta por ciento en su abono.



París García ha recordado que el Gran Canaria sigue teniendo los abonos más económicos de la Liga Endesa, y ha comentado también que se creará una grada específica para la cantera.



Además, a las primeras 500 personas que se den de alta como nuevos abonados el club les regalará una camiseta conmemorativa del 60 aniversario de la entidad, que ha diseñado un logotipo para recordar la efeméride.