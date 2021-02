Derrota del CV Olímpico ante el Alcobendas

Cara Cunningham se encargaba de poner por delante a las locales en un parcial de salida de 3-1 que ponía sobre aviso al 7 Palmas, que encontraba en Saray Manzano, Foucher y Helia González una tímida resistencia que no terminaba de convencer a Saurín, quien no dudaba en congelar el tiempo con un 10-5 en el electrónico que no parecía augurar nada bueno para las insulares. Nuevamente Saray Manzano, junto a Lisa Arbos lograban mejorar el juego del 7 Palmas, pero el Alcobendas con Lindsay Malloy llevando el peso de la ofensiva desarbolaba una y otra vez a las canarias, teniendo Saurín que recurrir a su último tiempo muerto con un preocupante 17-8 en el marcador para intentar reconducir al equipo en el primer set. La aportación en ataque de Lucía Varela y Lisa Arbos no bastaba para frenar la inercia positiva de las locales que se alzaban con el triunfo en la primera manga con un incontestable 25-14 tras firmar Malloy los dos últimos puntos del Alcobendas (1-0).

Pascual Saurín aprovechaba el descanso entre mangas para ajustar el equipo en defensa y en ataque, regresando al ruedo mucho más entonado que en un primer asalto de claro dominio alcobendense.El intercambio de golpes a ambos lados de la red era constante, con Malloy y Cunningham liderando a las locales en ataque; mientras que Foucher, Lucía Varela y Saray Manzano respondían con fuego cada punto de su rival, en una igualdad extrema que no terminaba de romperse hacia ninguno de los dos lados de la red. El partido llegaba igualado a la hora de la verdad, momento aprovechado por Ariadna Priante y Victoria Foucher para romper la baraja y devolver la igualdad al marcador tras imponerse en el segundo asalto por un apretado 25-27 (1-1).

El CV CCO 7 Palmas mantenía las buenas sensaciones en el arranque del tercer asalto, con Saray Manzano cada vez más entonada junto a Victoria Foucher lo que permitía a las insulares dominar el inicio del set, obligando al técnico local a consumir un tiempo muerto con 3-7 en el marcador.Los errores propios de las canarias en la reanudación daban vida a Alcobendas, pero el Olímpico resistía las acometidas de las locales gracias a Foucher, Lucrecia y Helia, quienes junto a la capitana, Saray Manzano volvían a provocar un nuevo tiempo muerto de su rival con 9-15 en el electrónico. Alcobendas parecía dar con la tecla de su recuperación, con Cara Cunningham como principal atacante, pero Saurín no dudaba en cortar el ritmo de su rival con un tiempo muerto con 16-20 en el marcador. El Olímpico parecía despegar definitivamente en el electrónico cogiendo hasta 6 puntos de ventaja, pero 3 puntos consecutivos de Candela Alonso, parecían amenazar la ventaja de las canarias, volviendo a intervenir Saurín para asegurar el segundo punto de la tarde, encargándose Saray Manzano de cerrar el set con un poderoso hachazo en la diagonal para poner el 23-25 final (1-2).

La igualdad máxima volvía a ser la tónica dominante en el arranque del cuarto set, con demasiados errores a ambos lados de la red que evitaban despegarse en el marcador a ninguno de los dos contendientes en un partido de ida y vuelta que Lindsay Malloy, Sofía Elizaga y Tess Clark lograban desnivelar mediado el set, obligando a Saurín a consumir sus dos tiempos muertos en un breve espacio de tiempo llegándose a la hora de la verdad con un 18-13 a favor de las locales que amenazaban con forzar la muerte súbita. El Olímpico reaccionaba de la mano de Saray Manzano y Lisa Arbos, pero Gallardo paraba el reloj para evitar que las canarias culminasen la remontada con un 22-18 en el marcador, buscando cortarles el ritmo. La receta del técnico local surtía el efecto deseado por él y dos errores propios de las canarias le servían en bandeja al Alcobendas el empate a dos para forzar el tie-break, tras colocar el 25-18 en el electrónico.

El Olímpico volvía a sufrir un bajón en su juego ante un Alcobendas al que Elizaga, Malloy y Clark le daban una energía extra para endosar a las canarias un parcial de 7-3 que obligaba a Saurín a detener el tiempo en busca de una reacción que evitase la derrota final de las canarias. Las de Saurín no terminaban de encontrar la manera de frenar a las alcobendenses y el técnico del 7 Palmas volvía a congelar el tiempo con un preocupante 9-3 que apretaba la soga alrededor de las grancanarias. A pesar de los esfuerzos de Saray Manzano por evitar la derrota, Malloy y Elizaga no daban opción a las de Pascual Saurín que caían derrotadas en el quinto y definitivo set por un claro 15-9 (3-2).