Derrota del Herbalife Gran Canaria en Málaga

Desde 2011 el Herbalife Gran Canaria no vence en Málaga y en esta ocasión no fue por no intentarlo hasta el pitido final. Ninguno de los dos equipos comenzaba muy inspirado de cara al aro y prueba de ello era el marcador tras cuatro minutos de juego: 6-2. El parcial para los malagueños se ampliaba en el siguiente minuto hasta 11-2 con Bouteille y Malcolm Thomas como protagonistas. El Unicaja castigaba en estos minutos los cinco balones perdidos de los visitantes anotando siete puntos tras pérdida. Con el 16-4 en el electrónico, Porfi Fisac paraba el encuentro y su equipo comenzó a reaccionar. Un 8-0 de parcial liderado por Matt Costello y Oliver Stevic apretaba el encuentro y daba una muestra de lo que sería el resto del partido. Javier Beirán también era clave en el rebote en estos primeros diez minutos, acabando también como el mejor valorado de su equipo en este primer parcial. Malcolm Thomas seguía haciendo daño en el pick and roll al inicio del segundo cuarto, pero un nuevo arreón del Herbalife Gran Canaria, esta vez comandado por AJ Slaughter, recién salido del banquillo, volvía a meter al equipo amarillo en el partido. La defensa grancanaria forzó varias pérdidas en estos instantes e intentaba correr, pero faltaba el acierto para ponerse por delante. Fabio Santana tras un rebote en ataque, acercaba a los suyos a un solo punto (24-23), pero Bouteille erigía el primer castigo de muchos a los amarillos cuando estos se acercaron en el marcador. 8-0 de parcial para Unicaja y el galo ya llevaba 10 puntos y 2/2 en triples. Aunque nuevamente Slaughter (el único jugador junto a Bouteille en anotar desde 6,75 en la primera mitad), ejerció de microondas para acercar a los suyos con otro triple y dejar el marcador al descanso en 32-26.

La segunda mitad comenzaba con el mismo anotador de protagonista, Slaughter, pero sobre todo con un acierto bastante superior por parte de ambos equipos. Matt Costello dominó los tableros en la primera mitad y ahora comenzaba a tomar el mando del encuentro en la parcela ofensiva gracia a su maestría en la continuación de los bloqueos (38-36, min. 25). Pero de nuevo Bouteille anotaba otro triple cuando los amarillos se acercaron. El Granca no se rendía y volvía a ponerse a uno tras un triple de Slaughter gracias a un rebote ofensivo del omnipresente Costello. Las cuatro asistencias amarillas en estos primeros cinco minutos de segunda mitad demostraban la mejoría ofensiva. Matt Costello precisamente fue quien puso el primer empate en el marcador (44-44) desde la línea de personal, pero cómo no, Bouitelle volvía a aumentar la ventaja local justo antes del cuarto decisivo.El último cuarto comenzó con varias transiciones fáciles de Unicaja que ponían el +9 en el marcador (60-51), pero los grancanarios volvían a tirar de carácter para acercarse una vez más. John Shurna fue el que estuvo más acertado de cara al aro en este nuevo arreón amarillo y Bouteille necesitaba un descanso en el banquillo, no sin antes acertar un nuevo triple. El encuentro llegaba a los instantes finales con 70-65 tras un tiempo muerto en la pista. Con el máximo anotador del Unicaja en el banquillo fue cuando Jaime Fernández tomó las riendas de su equipo, anotando cinco puntos consecutivos a falta de dos minutos. Aunque un triple rápido de AJ Slaughter tras tiempo muerto volvía a dar esperanzas a los de Porfi Fisac, quienes lo mejoraban con otros tres puntos desde la esquina de Shurna. Jaime Fernández volvió a anotar, pero un contraataque perfecto finalizado por Matt Costello acercó a los suyos a una sola posesión (79-76). Aunque Francis Alonso sentenció desde la línea de tiro libre y al Herbalife Gran Canaria le faltó tiempo para obrar la remontada.