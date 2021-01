Derrota del Herbalife Gran Canaria en Fuenlabrada

El Herbalife Gran Canaria visitaba la pista de un rival directo como Urbas Fuenlabrada con el objetivo de romper una racha negativa de tres derrotas consecutivas entre Liga Endesa y 7Days EuroCup. El conjunto fuenlabreño, necesitado también con un balance de 5-13 en la tabla, arrancó más enchufado que el ‘Granca’. Eyenga y Meindl anotaban las primeras canastas de la tarde, sin respuesta en el lado claretiano. A los de Fisac les costaba entrar en calor en labores ofensivas (8-4, minuto 4) y los puntos subían a cuentagotas. Sin embargo, dos triples consecutivos de Stan Okoye y Andrew Albicy daban la vuelta al marcador. Con Melo Trimble bien defendido, el Herbalife Gran Canaria lograba llevar la voz cantante. AJ Slaughter, el primer recambio del banquillo que pisó el parqué, sumaba cuatro puntos consecutivos antes de que el segundo triple de Okoye (12-17, minuto 8) llevaba el encuentro al tiempo muerto con la máxima diferencia de la tarde. Marc García entraba en ebullición con cinco puntos seguidos para empatar el choque. Cuando parecía que el ‘Granca’ iba a cerrar el acto por delante, Novak anotó un triple para poner por delante a los fuenlabreños (22-21). El balcánico abrió el segundo cuarto tal y como cerró el primero, clavando un lanzamiento desde más allá de 6,75. Sin embargo, AJ Slaughter recogió el guante y clavó dos triples seguidos para darle la vuelta al tanteo, que mostraba constantes alternancias e igualdad absoluta. Los empates también se sucedían (29-29, minuto 13) y ninguno de los dos equipos parecía capaz de imponer su ritmo. AJ Slaughter se iba hasta los 17 puntos y seguía como faro absoluto del ataque claretiano. Urbas Fuenlabrada, sin embargo, era capaz de defender y correr. Un alleyoop culminado por Kyle Alexander (39-34, minuto 16) provocaba el tiempo muerto de Fisac. El parcial fuenlabreño, en la segunda parte del cuarto, fue de 12-2, con tres triples de un Cheatam que, a falta de Trimble, recogió el testigo de líder ofensivo. Los isleños, con la única inspiración de Slaughter, sufrían para sumar y encaraban el túnel de vestuarios diez abajo (46-36).

Tras el paso por vestuarios, la ventaja no hizo más que aumentar. Urbas Fuenlabrada siguió imprimiendo mayor velocidad a su ataque. Novak clavaba su tercer triple de la tarde y Leo Meindl firmaba una acción de ‘2+1’ (54-40, minuto 23) para elevar la diferencia hasta los 14 puntos. Herbalife Gran Canaria tenía problemas para lograr sumar y, en defensa, carecía de los argumentos suficientes como para detener la fluidez local. Fisac lo tenía que parar tras un mate en transición de Eyenga (59-41, minuto 25) que llevaba sonrisas al banquillo fuenlabreño. En poco más de cuatro minutos de tercer cuarto, el tanteo era de 13-5. Los claretianos siguieron sufriendo en ataque, con tiros siempre punteados por los rivales, y el Urbas Fuenlabrada se gustaba para llevar su ventaja hasta la veintena de puntos. Los locales disfrutaban ante un Herbalife Gran Canaria maniatado que no lograba hallar la manera de romper el dominio fuenlabreño. La máxima llegó a ser de 25 antes de que un triple de Kilpatrick cerrara el cuarto (75-53). Los últimos diez minutos carecieron de historia. Los pupilos de Porfi Fisac intentaron recortar distancias en el marcador y dar la mejor imagen posible ante un Urbas Fuenlabrada que, pleno de confianza, se encomendó a un brillante Leo Meindl, que firmó una actuación de MVP. Los claretianos cayeron por 102-81, perdiendo también el basket-average particular. Tras una semana fuera, Herbalife Gran Canaria retorna a la isla este domingo para preparar el choque de 7Days EuroCup del próximo miércoles ante MoraBanc Andorra.