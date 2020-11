Derrota del Herbalife Gran Canaria en la EuroCup

Primer partido de tres en apenas cinco días. El Herbalife Gran Canaria, que el viernes recibe a Dolomiti Energia Trento, y el viernes afronta el derbi canario, se medía al Nanterre 92 en una nueva jornada de la 7Days EuroCup. Un triunfo otorgaría a los de Fisac el billete al Top 16 de la competición. Anotó primero el Nanterre 92, necesitado de una victoria para seguir aspirando a la clasificación. El mate del pívot rival Kaba fue un aviso del poderío interior del conjunto galo. Sin embargo, el nombre propio del primer cuarto fue el de Stan Okoye. El nigeriano anotó los primeros nueve puntos del equipo (5-9, minuto 2) clavando dos triples y sumando tres tiros libres desde la línea de 4,60. Okoye no se quedó ahí, y siguió con una exhibición que hacía tiempo no se veía en el torneo. El partido transcurría con suma igualdad. Stone, que ya en el choque de la primera vuelta fue importante para los intereses del conjunto francés, tiró del carro junto a Warren. Los locales hallaban maneras de anotar con relativa facilidad. Sin embargo, Okoye estaba absolutamente intratable. El nigeriano firmó, solo en el primer cuarto, un total de 18 puntos con 4/4 en triples, 4/4 en tiros libres, y 1/1 en tiros de dos. Fue primordial su aportación en un parcial de 0-9 (15-24, minuto 9) con el que los claretianos se despegaban en el luminoso. Un triple postrero de la escuadra gala apretaba el marcador (18-24).

Stan Okoye, quién si no, anotó la primera canasta del segundo cuarto. Fue su quinto triple sin error, devolviendo a los isleños la ventaja de nueve puntos. La mayor diferencia fue de doce puntos (18-30, minuto 12) tras un triple de Tomas Dimsa. Los grancanarios se hacían fuertes gracias al gran acierto desde 6,75, pero Nanterre 92 no le perdía la cara al choque en ningún momento. El sexto triple de Okoye, y otro acierto de Beqa Burjanadze (32-40, minuto 16) parecían neutralizar la reacción del Nanterre 92. Sin embargo, el conjunto galo fue mejor durante el segundo cuarto, y un rápido parcial de 8-0 materializado por Warren en su totalidad, en apenas medio minuto, obligaba a Fisac a pedir tiempo muerto. El equipo local fue dueño y señor del ritmo de juego en el segundo acto, y aprovechó su buen ‘momentum’ para sellar la remontada. El parcial final, antes de llegar al descanso, fue de 16-4 para el equipo continental (48-44).

Okoye intentaba prolongar su fiesta personal en el primer ataque amarillo, pero erró su primer lanzamiento de la noche. Nanterre 92 mantuvo el buen ritmo de juego exhibido en el segundo cuarto para seguir con el choque bajo control. No titubearon ante los dos triples consecutivos de John Shurna, que cogía el relevo anotador de Okoye. Fisac tenía que parar el encuentro (62-54, minuto 25) ante la espesura ofensiva de los suyos y a la vista, también, de la fluidez mostrada por los franceses. No sirvió de mucho el tiempo muerto. Nanterre 92 siguió anotando con porcentajes muy altos de efectividad y de diferentes maneras. Los aleros sumaban desde el exterior y yendo hacia el aro, y los interiores reboteaban en ataque para dar segundas oportunidades a los suyos. Un triple de Jacob Wiley (68-59, minuto 28) rebajaba la desventaja por debajo de la barrera de los diez puntos, pero la actividad defensiva del equipo local fue un elemento ante el que el ‘Granca’ no tuvo respuesta. Tampoco pudo, la escuadra de Fisac, imponer un buen nivel en su propia defensa. A falta de un cuarto, tocaba remontada (73-61). El marcador no se movía durante el primer minuto y quince segundos del último cuarto, y el técnico local solicitaba tiempo muerto para dialogar con los suyos. Berhanemeskel anotaba de tres la primera canasta del acto final (76-61, minuto 32) para poner la máxima diferencia de la tarde para cualquiera de los dos lados. Hubo que esperar más de tres minutos para ver los primeros puntos del ‘Granca’, que llegaron desde el tiro libre por mediación de John Shurna.El buen trabajo el ‘3-4’ americano Brian Conklin permitió a los franceses seguir por delante en el marcador ante un Herbalife Gran Canaria muy gris en ataque. Dos tiros libres de Conklin (81-65, minuto 35) colocaba una nueva máxima a falta de tan solo cinco minutos para el final del choque. Los de Porfi Fisac no tuvieron argumentos para pelear por el triunfo y sufrieron su segunda derrota del curso en la 7Days EuroCup. En menos de 48 horas, nueva cita europea ante Dolomiti Energia Trento, líder invicto del grupo con un balance de 6-0.