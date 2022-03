Derrota del CB Gran Canaria en Bolonia

Sin Teodosic ni Belinelli, pero sí con Shengelia y Hackett, la Virtus Segafredo Bolonia recibía al Gran Canaria en uno de los grandes partidos de la jornada de la 7Days EuroCup. Un triunfo amarillo permitiría al Gran Canaria cerrar la fase de grupos como el mejor clasificado.

Los de Sergio Scariolo salieron muy enchufados, aupados por el gran ambiente que se respiraba en el escenario norteño. Los claretianos sufrían para atacar con fluidez y en más de tres minutos y medio de partido, apenas habían podido sumar dos tiros libres por mediación de Olek Balcerowski. Fisac tuvo que parar el choque (11-2, minuto 4) tras una canasta en transición de Weems, que animaba aún más a sus aficionados. El Gran Canaria no hallaba la manera de meterle mano a la defensa de los italianos, que a su vez eran capaces de jugar con transiciones rápidas y efectivas. La Virtus exhibía una intensidad propia de un campeón, y sus hombres parecían multiplicarse en labores defensivas. Los locales no tardaron en llevar su renta hasta los dobles dígitos, pero AJ Slaughter hacía reaccionar a los insulares (15-10, minuto 7) con cinco puntos consecutivos tras dos robos. El ‘Granca’ consiguió frenar a la Virtus, pero no lograba acercarse en el marcador (21-14).

El ímpetu de Dylan Ennis lideraba la resistencia grancanaria en el arranque del segundo acto. La Virtus de Scariolo seguía mandando con una anotación coral, pero los puntos del canadiense (26-21, minuto 13) hacían que el Gran Canaria no se alejara demasiado en el marcador. Ennis siguió siendo el faro ofensivo de un Gran Canaria que tiraba de orgullo y de oficio en defensa para secar a los boloñeses y recortar distancias en el marcador minuto a minuto. Una gran acción de dos más uno del propio Ennis (28-28, minuto 16) igualaba las fuerzas. Javi López clavaba un triple para darle al Gran Canaria su primera ventaja de la noche. Sin embargo, la Virtus le daba la vuelta al marcador poco antes del descanso (36-35).

El marcador se movió a cuentagotas en los primeros compases del tercer cuarto. El paso por vestuarios pareció enfriar a ambos equipos, que ya de por sí estaban firmando un partido en el que las defensas primaban sobre los ataques. Olek Balcerowski clavaba un triple (37-40, minuto 23) que daba al Gran Canaria su máxima ventaja de la noche. La Virtus respondía con un parcial de 5-0 neutralizado por Albicy. Sin embargo, los locales estaban más cómodos en el parqué, y Mam Jaiteh marcaba la diferencia en la pintura (47-42, minuto 27) jugando a placer y forzando el tiempo muerto de Fisac. Los isleños consiguieron empatar de nuevo, pero los locales encaraban los últimos diez minutos por delante (51-47).

Hubo que esperar más de dos minutos para ver la primera canasta del último cuarto, obra de Jakaar Sampson. Los dos equipos mantenían los problemas ofensivos mostrados a lo largo de los primeros treinta minutos, y todo hacía indicar un final apretado. La figura de Dylan Ennis emergió nuevamente como clave en el desarrollo del partido y, con cinco puntos consecutivos (53-54, minuto 34), lideraba un parcial 0-7 que permitía al equipo que dirige Porfi Fisac darle la vuelta al marcador. Las alternancias en el luminoso se sucedieron y las dos escuadras intentaban imponer sus armas para llevarse el triunfo. El conjunto isleño se ponía dos arriba con un triple de Shurna, pero la Virtus replicaba con un parcial de 7-0 (62-55, minuto 37) que llevaba a Fisac a pedir tiempo muerto.

Los grancanarios remaron para ponerse a dos, e incluso tuvieron tiro para ponerse por delante, pero la suerte fue esquiva en los momentos decisivos, y la Virtus acabó sellando la victoria desde el tiro libre (70-68).