Derrota del CB Gran Canaria en Bilbao

Porfi Fisac repitió el quinteto inicial que arrancó el partido del miércoles en Podgorica ante Buducnost VOLI. Los claretianos rendían visita al Surne Bilbao Basket con la misión de retornar a la senda del triunfo en Liga Endesa.

Pareció saltar a la pista mucho más enchufado el equipo local, que forzaba dos pérdidas en apenas un minuto en los ataques iniciales del Gran Canaria. Liderados por Rafa Luz, y con los puntos de Andrew Goudelock y Ángel Delgado, el Surne Bilbao Basket tomaba las primeras ventajas significativas en el marcador. Un 2+1 del pívot caribeño (17-9, minuto 6) ponía ocho arriba a los vascos. Al equipo isleño le costaba superar la intensidad defensiva de los de Álex Mumbrú, cuya rotación permitía a los ‘Hombres de Negro’ mantener una energía en pista que llevó a la escuadra local a una renta de dobles dígitos al término del primer acto (24-13).

La escuadra bilbaína no daba opción a que Gran Canaria recortara distancias en el marcador. Las sensaciones de juego de Surne Bilbao Basket eran mucho mejores, practicando un baloncesto rápido y con mucho acierto exterior. Álex Reyes entraba en ebullición (31-15, minuto 13) para hacer que los locales doblara en el marcador a los insulares. Los amarillos se encomendaban a acciones individuales de John Shurna y Dylan Ennis para intentar que la brecha no fuera insalvable. Lo para Fisac (42-24, minuto 17) cuando Surne Bilbao Basket alcanzaba su máxima ventaja. Parecía reaccionar el conjunto amarillo con dos triples seguidos de AJ Slaughter, pero respondían rápidamente Goudelock y Bigote también desde más allá de 6,75. No solo paraba el intento de reacción claretiana el equipo anfitrión, sino que ampliaba su renta en los instantes previos al descanso (55-33).

El Gran Canaria no lograba recortar distancias en la reanudación del partido. En tres minutos de cuarto, el tanteo era apenas de 4-4. Los claretianos trataban de aprovechar los viajes a la línea de 4,60 tras la descalificación de Damien Inglis por dos técnicas consecutivas por protestar. Sin embargo, un triple de Masiulis (60-36, minuto 24) ponía una nueva máxima diferencia. El Gran Canaria intentaba aferrarse a sus opciones de remontada y de victoria, pero no parecía tener ideas suficientes como para amenazar con dar la sorpresa en Miribilla. Delgado, con un tiro libre, ponía 25 de ventaja (67-42, minuto 26). La fiesta en el Bilbao Arena era absoluta, con una afición entregada al juego de los suyos (78-49).

Los últimos diez minutos carecieron de historia. El Gran Canaria, ya sin opciones de victoria, buscó la forma de minimizar la derrota en tierras vascas. Durante varios instantes, la diferencia llegó a estar en la treintena de puntos. Un parcial de salida de 2-8 (80-57, minuto 34) forzaba el tiempo muerto de Álex Mumbrú a 6:50 minutos del final. El parcial llegaba a ser de 8-19 con dos triples consecutivos de Salvó y Slaughter (86-68, minuto 35) y, a 5:07 minutos de acabar, lo volvía a parar el banquillo local. No tuvo el equipo que dirige Porfi Fisac la oportunidad de remontar, pero sí de rebajar la diferencia final en la derrota (95-80).