Déniz: "Asumo que el objetivo del San Fernando es ascender"

El teldense Tino Déniz afronta su tercera etapa al frente de la UD San Fernando, en Tercera División, con el objetivo irrenunciable de luchar por el ascenso a Segunda División B: "El club afronta ese objetivo y yo lo asumo así". asegura en una entrevista concedida a COPE Gran Canaria.

Déniz vuelve a un club del que fue despedido hace un año y medio, sin rencor y con la mirada al frente. "En su momento me dolió bastante porque había dejado mucho esfuerzo en el equipo. Pero los resultados no acompañaron y de la mano de Mingo Oramas hicieron un extraordinario papel en la segunda vuelta. Siempre me he caracterizado por salir de los equipos que he entrenado dejando la puerta abierta y aquí no iba a ser diferente", señaló.

El profesional grancanario confía en la confección de la plantilla de cara al próximo ejercicio, un año complejo en el que la Tercera canaria no escapa del impacto de la Covid-19. "Va a darse una mezcla. Hay bajas de jugadores que llevaban años en el club que se suplirán, pero buena parte de la plantilla saldrá de la base de los últimos años", expresa.

A su vez, Déniz expone que "está siendo muy incierto preparar la próxima temporada. Por el formato de la competición, con los subgrupos, y porque no sabemos cómo va a seguir afectándonos la pandemia y cómo podremos planificar los entrenamientos", indicó.

Déniz compaginará su cargo como técnico de la UD San Fernando con su acta de concejal de la oposición con el PSOE en el Ayuntamiento de Telde. "Es más fácil hacerlo desde la oposición, pero hay mucho trabajo que hacer fiscalizando la labor del gobierno local", relata.