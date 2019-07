El jugador norteamericano Demonte Harper, nueva incorporación del Herbalife Gran Canaria para el próximo curso, ha manifestado que cree que el equipo será "duro y difícil de vencer".

"He visto los fichajes que se han hecho y seremos un equipo duro y difícil de vencer. Si tenemos una buena química, mantenemos la concentración y nos respetan las lesiones, pienso que podremos vivir una temporada muy especial", ha declarado en manifestaciones facilitadas por su nuevo club.

Demonte Harper, de 30 años y 194 centímetros, que actúa de escolta aunque por su versatilidad puede hacerlo en otras posiciones, ha revelado que se animó a fichar en el Gran Canaria al tener el equipo como entrenador al griego Fotis Katsikaris.

"Tuvimos una conversación en la que me gustó lo que escuché. Fotis cree de verdad en mí, en los jugadores que está fichando y en el equipo. Estoy deseando llegar, dar lo mejor de mí y tener una temporada especial", ha asegurado.

El jugador americano ha recordado que ya se enfrentó en el pasado al que será su nuevo conjunto.

"Hace tres años estuve en el Zenit y jugué dos veces contra el Gran Canaria. Recuerdo que me gustó la isla, y también el ambiente que hubo en el pabellón. Solo he escuchado cosas buenas del club, por ejemplo de mi compañero en el Zenit, Kyle Kuric, que únicamente me contó cosas positivas de su estancia ahí", ha revelado.

Harper ha desvelado qué cree que podrá aportarle al Herbalife Gran Canaria. "Soy un luchador, y juego duro en cada posesión y en cada partido. Pienso que aportaré mucha energía y pasión. Doy lo mejor de mí mismo para ganar, y como dije, creo que podremos hacer un año especial", ha terminado.

Dilatada carrera profesional

Demonte Harper, natural de Nashville (Tennessee), tiene 30 años y mide 194 centímetros, y pese a poseer una dilatada carrera profesional, actuará por vez primera en la Liga Endesa, según recuerdan fuentes de su nuevo club.

El jugador, un todoterreno capaz de aportar en diferentes facetas del juego, se formó en la Universidad de Morehead State, donde en su cuarto y último año promedió 15,4 puntos, 4,9 rebotes y 3,7 asistencias, además de protagonizar una de las jugadas del curso -un triple sobre la bocina-, que eliminó al Louisville de Pitino y Kyle Kuric en la NCAA 2011.

Posteriormente, debutó como profesional en la Cibona de Zagreb, en tanto que en la campaña 2012-13 militó en los Erie BayHawks de la Liga de Desarrollo norteamericana.

Tras no encontrar acomodo deportivo en su país de origen, la carrera de Harper se ha desarrollado íntegramente en Europa, donde ha jugado en Bielorrusia (Tsmoki-Minsk), Italia (New Basket Brindisi), Polonia (Czarni Slupsk), Estonia (Kalev/Cramo), Rusia (Zenit), Turquía (Tofas Bursa) y nuevamente en Italia (Sidigas Avellino).

La pasada campaña ha sido la única en la que ha cambiado de equipo durante el curso, ya que empezó el mismo con el Tofas Bursa, con el que promedió 7,2 puntos, 2,7 asistencias y 2,6 rebotes por encuentro en la Eurocup, y lo acabó en el Sidigas Avellino, equipo con el que logró en trece partidos 11,9 puntos, 3,5 asistencias y 3,4 rebotes en Liga.