David Simón: "Soy un experto en resurgir y lo volveré a hacer"

La UD Las Palmas se enfrentará el domingo en el estadio de Gran Canaria (17:15 horas) a un rival que cuenta en sus filas con dos jugadores grananarios. Uno de ellos es el lateral derecho de 32 años, David Simón, quien atendió a los micrófonos de Deportes COPE Gran Canaria para asegurar que "será un partido especial para mi, lógicamente. ante una UD que tiene muy buenos peloteros y que estará luchando en los puetos altos de la tabla por el objetivo del ascenso".

El que fuera jugador amarillo señaló que "estamos trabajando por encontrar esa regularidad deseada y que es tan importante en esta categoría.Tenemos buen equipo, hemos mejorado en las últimas jornadas y tenemos buenos jugadores como para cumplir nuestro objeivo".

Simón todavía no ha dispuesto de minutos, a pesar de que dice sentirse muy bien físicamente: "La pasada temporada fue muy buena para mí. Jugué 27 partidos con buenas actuaciones y regularidad y estoy entrenando a tope y físicamente me siento muy bien, por lo que ya me llegará mi oportunidad", apuntó, antes de recordar que "soy un experto en resurgir y lo volveré a hacer. Trabajo para estar en las mejores condiciones posibles para cuando me toque ayudar al equipo", recordó.

Por último, recordó que "Rubén Castro sigue marcando goles cada año que pasa. Es un jugador y un compañero increíble y me cae estupendamente".