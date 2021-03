David García: "Es un derbi grancanario de la categoría y será un partido especial"

Este fin de semana se disputa la última jornada de la temporada regular en la Segunda División B. Todos los partidos se jugarán a las 11 hora canaria. Entre los partidos que se disputan hay uno especial para el fútbol grancanario, el que enfrentará a la UD Tamaraceite y a Las Palmas Atlético. El jugador del Tamaraceite David García señala "somos conscientes de que tenemos que ganar, es nuestra primera y única opción para poder estar en los playoff de ascenso. Llevamos desde que terminó el último partido haciendo cábalas de los resultados que deben de darse pero si nosotros no somos capaces de ganar el próximo fin de semana, no vale de nada. Lo primero que tenemos que hacer es ganar y hacer las cosas bien para ganar, desde ahí nos daría opción si no a entrar en el playoff de ascenso a entrar en los otros playoff con 3 puntos más, que al final es el objetivo ". Sobre el balance de lo que llevamos de temporada, el futbolista del Tamaraceite indicó "es muy positivo, con un objetivo, desde la primera jornada, que era mantener la categoría, la salvación, y lo hemos conseguido. Ahora lo que viene, después de haber conseguido hace 15 días la salvación, es un premio y un regalo para todos e intentaremos, el próximo fin de semana, sacar los 3 puntos, depender de otros resultados e intentar estar en los playoff, será complicado pero hay que ser consciente del gran temporadón que estamos haciendo y vamos a intentarlo"

El partido se jugará en el Juan Guedes. En este sentido, David García afirmó "es una de nuestras claves, aquí hace muchísimo tiempo que es difícil ganarnos, tenemos un fortín desde hace bastante tiempo, creo que el último partido que se perdió aquí fue contra el Tenisca el año pasado. En casa somos fuertes porque tenemos una idea y porque aquí hacemos que esa idea sea aún más complicada para los equipos. Nuestro objetivo es ganar e intentar sacar los 3 puntos, va a venir gente, será un partido emotivo por parte de todos, es especial, es un derbi. Ellos vienen muy necesitados y les hace falta los puntos para estar en los playoff de descenso con 3 puntos más. Partido especial para todos, con el objetivo de intentar ganar y que el público vea un buen espectáculo".