Dani Castellano:" Hemos salido perjudicados por errores arbitrales"

La UD Las Palmas ya piensa en el partido ante el Elche, aunque se sigue hablando en el club de los errores, según el club, que han cometido los árbitros durante la temporada.

Hoy habló Dani castellano, que señaló en relación a los árbitros "no sé si perseguido o no, pero esta temporada estamos siendo perjudicados. Las imágenes demuestran las acciones donde los colegiados, bajo nuestro punto de vista, nos han perjudicado. Nosotros también tenemos errores, pero lo mejor es pasar de ello e ir a por las victorias en los once partidos".

De cara al partido ante el Elche, Dani Castellano volverá al lateral izquierdo titular de la UD Las Palmas al estar sancionado Alberto De la Bella.