Se cumplen 25 años del debut de Juan Carlos Valerón con la UD Las Palmas

La primera aparición de Juan Carlos Valerón como jugador de la UD Las Palmas se produjo en Copa del Rey, el 21 de septiembre de 1995. Salió unos minutos al césped del Silvestre Carrillo de Santa Cruz de La Palma, tras relevar a Paquito Ortiz. El partido contra el Mensajero registró un marcador sin goles (0-0), pero no se evaluaba entonces que aquel día iba a ser el punto de partida profesional de uno de los más importantes jugadores que ha nacido en el Archipiélago Canario. El origen de la captación de los hermanos Valerón se produjo tres temporadas antes, cuando el CD Arguineguín organizó un triangular veraniego para conmemorar su fundación. Participaron en él la UD Las Palmas, Castilla y el club anfitrión sobre la superficie de tierra sureña. En aquella experiencia deslumbraba en el equipo local el joven extremo Miguel Ángel, por quien preguntó el entonces técnico del filial madridista, García Remón. Pero fue la Unión Deportiva la que decidió ficharlo para su equipo profesional. El joven Juan Carlos, nacido el 17 de junio de 1975, era un virtuoso del balón entre futbolistas adultos. No destacaba por su físico, pero era capaz ya de dejarse ver cual aprendiz de mago con el uniforme verde del Arguineguín. La UD Las Palmas atendió a los informes recibidos y, aún en edad juvenil, en 1993 lo integraba en su estructura filial bajo presidencia de Luis Sicilia García. Pero era tal su influencia futbolística que casi de inmediato pasó a ser la pieza angular de Las Palmas Atlético, equipo con el que conseguiría su primer título nacional en 1995. Fue Juan Carlos miembro de la plantilla que ganó la Copa Federación, dirigida por Guillermo Hernández, en final a doble partido frente al Balaguer. Valerón y Juan Manuel Rodríguez no tardarían en coincidir cuando el entrenador pasó a ser componente del equipo técnico que iba a firmar la gran campaña 1995-96, con el ascenso a Segunda A en el horizonte. Pacuco Rosales siguió todos los consejos y pronto vería al genial joven futbolista de Arguineguín entre los profesionales de su batuta.

Todo empezó en aquel partido en La Palma contra el Mensajero. Jugaron de inicio Manolo López, Padrón, Axier, Guillermo Castro, Eleder, Paquito, Angel Rodríguez, Edu García, Socorro, Eloy Jiménez y Orlando. En los cambios entraron Valerón, Bodelón y Lando. Juan Carlos tenía 20 años y poco más de tres meses de edad. Un cuarto de siglo atrás, Valerón daba ese primer paso en la Unión Deportiva Las Palmas. Iba camino de convertirse en el Flaco o en el Mago, en el ingeniero del Deportivo, de la selección absoluta y en uno de los jugadores más aplaudidos de todos los campos de fútbol en España.Juan Carlos Valerón jugó 136 partidos de amarillo y anotó 8 goles. Fue 46 veces internacional.