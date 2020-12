Cuarta victoria consecutiva del Herbalife Gran Canaria en la Liga Endesa

Con Earl Clark y Sean Kilpatrick en convocatoria, el Herbalife Gran Canaria se plantaba en el Nou Congost buscando la manera de ampliar su gran racha de resultados y sumar la cuarta victoria consecutiva en Liga Endesa para seguir escalando en la tabla. Quizá fue la extraña hora de partido -14:15 local-, o quizá fueron las fechas navideñas, pero lo cierto es que el arranque del partido fue, cuanto menos, frío. Ambos equipos estaban desacertados en el tiro, y BAXI Manresa encadenaba pérdida tras pérdida. Los isleños no tenían suerte en ataque y Okoye, pasados tres minutos de encuentro, lograba la primera canasta claretiana. El tanteo era muy pobre (4-5, minuto 5) y ninguno de los dos conjuntos parecía encontrar su sitio en la pista. Debutaba Earl Clark en el lado amarillo y lo hacía con muy buena nota: tapón en su primera defensa, y triple en el lado contrario. Sus puntos, y los de Olek Balcerowski, permitían a los isleños tomar cierta ventaja (4-11, minuto 8) en el luminoso con un parcial de 0-6. Debutaba también Sean Kilpatrick, aunque sin tanta suerte. Quien sí salía de banquillo, y lo hacía con buen pie, era Dani Pérez. El base catalán clavó dos triples seguidos para liderar un parcial de 8-0 corregido tímidamente por Albicy. Igualdad absoluta tras unos primeros diez minutos en el que las defensas primaban (12-12). El trabajo defensivo de ambos equipos estaba siendo notable. Los de Porfi Fisac estaban bien situados en la cancha y no perdían la concentración ni un segundo. Faltaba encontrar un referente ofensivo para traducir ese esfuerzo en puntos, y los isleños lo encontraron en Tomas Dimsa. El lituano clavó 10 puntos prácticamente consecutivos, con dos triples y dos ‘bombitas’. Sus puntos ayudaron a los isleños a tomar ventaja en el marcador (21-26, minuto 16) manteniendo una versión muy seria en el Nou Congost. Lo paraba Pedro Martínez para buscar respuestas al planteamiento defensivo de los grancanarios. Sin embargo, el tanteo seguía moviéndose a cuentagotas y con mucho esfuerzo. Ninguno de los dos equipos conseguía una fluidez ofensiva suficiente como para sumar parciales significativos. El conjunto amarillo lograba en varias ocasiones una máxima de seis puntos, pero un triple de Rafa Martínez acercaba a los locales justo antes del descanso (28-31).

Earl Clark sumó un tiro libre tras apenas ocho segundos de tercer cuarto. Pero el paso por vestuarios le vino mejor, sin duda, al BAXI Manresa. El conjunto de Pedro Martínez imprimió ritmo a su juego, defendiendo con intensidad y corriendo en cuanto podía. Rafa Martínez y Jonathan Tabu anotaban desde fuera, y Scott Eatherton hacía daño en la pintura. Volaba sobre la pista el equipo manresano (50-39, minuto 25) y tomaba rápidamente una ventaja de dobles dígitos con un parcial de 22-8 que obligaba a Fisac a parar el partido. Lejos de perderle la cara al encuentro, los claretianos demostraron su mejora no solo deportiva, sino también mental. El ‘Granca’ se volvió a enchufar con calma. Okoye, de tres, y Balcerowski, con otros tres puntos consecutivos (51-45, minuto 27), permitían a los isleños recortar distancias. El conjunto amarillo tenía problemas para cerrar el rebote, pero peleaba en cada acción para no dejar escapar al rival. Una acción de 2+1 de Slaughter consumaba la remontada merced a parcial de 1-13. La reacción isleña fue magnífica y permitió a los de Fisac cerrar el acto por delante (51-54). Los claretianos elevaron su renta hasta los ocho puntos en los primeros compases del último cuarto gracias a un triple de Dimsa y a una buena canasta de Olek Balcerowski. No le perdía la cara al partido el equipo manresano, pero el ‘Granca’ exhibía mayor fortaleza mental para seguir por delante. A seis minutos del final, los isleños mandaban por ocho (53-61, minuto 35) y Pedro Martínez volvía a disponer de un tiempo muerto para recalibrar. Daba oxígeno el parón a los catalanes, que en los siguientes dos minutos lograban un parcial de 5-0 (58-61, minuto 37) que apretaba el marcador a cuatro del final. Era entonces Fisac quien paraba la contienda. Sus jugadores, como ya sucediera en el tercer cuarto, exhibieron una gran fortaleza mental y temple para jugar los siguientes ataques. El conjunto amarillo volvió a estirar la renta con un brillante trabajo de la pareja Shurna-Balcerowski. En los instantes finales, BAXI Manresa peleó pero no pudo firmar la remontada. Triunfo de mucho mérito para un Herbalife Gran Canaria que encadena la cuarta victoria consecutiva del curso.