El CSD descarta la presencia de público en el Estadio Gran Canaria

El Consejo Superior de Deportes ha señalado que no es el momento de solicitar la presencia de público en los estadios. Ante la inminente vuelta del fútbol a los estadios, y el regreso de las once jornadas que faltan para acabar la temporada actual, se abre el debate en torno a poder abrir las puertas de los recintos deportivos a los aficionados. En este sentido, la UD Las Palmas ha sido el primer club en solicitar la entrada de público, al entender el presidente, Miguel Ángel Ramírez " en fase 3 las competencias son de las Comunidades Autónomas. Además, Tebas nos ha dicho: 'Nadie puede impedirlo". Sin embargo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, indicó "es una cuestión de responsabilidad y solidaridad. Nos hemos esforzado mucho en acompasar la vuelta de los equipos, y no debemos cambiar eso. Es una competición que se hace entre todos y por igual". Desde el Gobierno de Canarias, el presidente, Ángel Víctor Torres valora la iniciativa de la UD Las Palmas de manera positiva ""si el protocolo es claro, si las normas se establecen con rigor, si el día anterior se explica la forma de accesos de los aficionados, si entran con mascarillas y guantes, si se establece un protocolo, un espacio que tiene 33.000 butacas, hablando de un tercio del aforo que es lo que se marcará, podría ser algo importante para normalizar la actividad deportiva, normalizar también lo que es el atractivo del deporte, y también es importante para Canarias".Aunque habrá que esperar a la próxima semana, posiblemente al martes, para conocer oficialmente si el Estadio Gran Canaria se puede abrir al público, Irene Lozano señaló "si el Gobierno de Canarias está de acuerdo en que juguemos con público, si La Liga está de acuerdo en que juguemos con público, pero el CSD no lo está, no jugaremos con público".