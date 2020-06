Cristian López, jugador de la UD Las Palmas: "El Albacete es un equipo duro y con las ideas claras"

La Unión Deportiva las Palmas realizó su último entrenamiento, antes de partir a Albacete, en la Ciudad Deportiva. A la conclusión del mismo, Cristian López compareció ante los medios de comunicación de forma telemática. El delantero señaló que para él es "un orgullo compartir vestuario con Rubén Castro. Intento fijarme y aprender de él. Al ser los dos únicos delanteros centro pocas veces compartimos entrenamientos, pero el otro día se vio cómo nos entendemos bien sobre el campo, trabajando y hablando". Otro de los nombres propios de esta semana es Pedri: “Es un jugador que tiene mucha clase. Todos los que lo conocen saben de lo que es capaz. Y como persona intento aconsejarle en lo que puedo, es muy buena gente y humilde, además de que siempre tiene una sonrisa en la cara. Cuestionado ante su faceta goleadora, Cristian se mostró muy tranquilo. "Está claro que el delantero siempre quiere goles, pero no me obsesiono con eso. Estoy seguro de que si sigo trabajando, el gol acabará llegando. Pero lo importante es que el equipo está consiguiendo resultados". Cristian quiso incidir en que “intento adaptarme siempre a lo que me pide el míster. Cuando me ha tocado jugar me he sentido cómodo. He estado luchando y en contacto con el balón, eso me da confianza. Cada partido es un mundo y tenemos que adaptarnos". Los amarillos visitan ahora el Carlos Belmonte. "El Albacete es un equipo duro, con las ideas claras. Será un partido complicado, como todos, pero esperamos hacerlo buen y venirmos con un buen resultado".

�� ¿Quién tiene ganas de partido?

Último entreno antes de medirnos al @AlbaceteBPSAD#AlbaceteLasPalmaspic.twitter.com/dVGbOurSMR — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 23, 2020

En relación al once que situará Pepe Mel en el Carlos Belmonte tendrá varios cambios respecto al que disputó el encuentro ante el CD Lugo, en el que podrían entrar Dani Castellano, Álex Suárez y Lemos. Además, en cuanto al sistema que puede presentar la UD Las Palmas también puede variar y jugar con dos delanteros, con la entrada de Cristian López junto a Rubén Castro.