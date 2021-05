Costello: "Para ganar en Bilbao creo que debemos mejorar nuestra defensa"

Matt Costello analizó el encuentro que disputará el conjunto grancanario este miércoles ante Bilbao y la actualidad del equipo. El pívot americano señaló que "para ganar en Bilbao creo que debemos mejorar nuestra defensa. Fue lo que más daño nos hizo ante Andorra. En Andorra no lanzamos bien a canasta, pero no podemos depender siempre de nuestros lanzamientos, por lo que tenemos que mejorar la parcela defensiva".

Sobre lo que resta de temporada y las opciones de clasificarse para la fase por el título, Costello indicó que "creo que todos los equipos están luchando por algo a estas alturas de la temporada. Está claro que Bilbao Basket no quiere descender, y nosotros estamos luchando para entrar en Playoff igual de duro que ellos lo están haciendo para mantenerse en Liga Endesa".

En lo persona, el jugador del Herbalife Gran Canaria afirmó que "últimamente he estado jugando bien en ataque, aunque he cometido algunos errores como algunos tiros libres errados o lanzamientos abiertos. Quizás he estado jugando mejor, pero lo importante es que ello siga traduciéndose en victorias para el equipo, de lo contrario no sirve de mucho".

Al equipo isleño le restan tres partidos para finalizar la fase regular, Bilbao, Valencia y Betis. Para poder entrar entre los ocho primeros clasificados, el equipo que dirige Porfi Fisac ya no tiene margen de error.