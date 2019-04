Cory jefferson rescinde con el Gran Canaria

El Pívot Cory Jefferson, que llegó al Gran Canaria como refuerzo para este final de temporada, y tras no encajar con el perfil que quería el club, deja de ser jugador de la entidad claretiana. Tras la lesión de Fisher y Pacecknick,el club buscó la alternativa del jugador estadounidense, pero tras varios partidos el entrenador Pedro Martínez señaló “Jefferson no va a entrar en la convocatoria. Tiene contrato con el club, pero no cuento con él”. Desde ese momento, el Herbalife Gran Canaria se puso en contacto con su agente y habló con el jugador para finiquitar el contrato que unía ambas partes.

Por otro lado, el Gran Canaria ya trabaja de cara al partido ante el Fuenlabrada del fin de semana en la Liga Endesa.