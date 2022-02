La Copa del Rey de Voleibol se disputará desde el viernes en Gran Canaria

El Centro Insular de Deportes de Gran Canaria acogerá del 25 al 27 de febrero, por segundo año consecutivo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el Torneo de la Copa del Rey en el que los ocho mejores equipos de la primera vuelta en la temporada regular de la Superliga Voleibol Masculina buscarán ser el nuevo campeón en este año 2022.

Ocho equipos se verán las caras durante tres días en un torneo en el que el CV Guaguas ejercerá de anfitrión por segundo año consecutivo y en el que defenderá la corona conseguida en la última edición, con el aval de hacerlo en un escenario en el que no conoce la derrota en competición doméstica desde su regreso el curso pasado en todos sus partidos como local en la SVM, la Supercopa y la propia Copa del Rey.

Los cuartos de final se jugarán el viernes 25 de febrero, en el que se enfrentarán Melilla Sport Capital vs Río Duero Soria (10:00 hora insular canaria), ConectaBalear CV Manacor vs CV Teruel (12:30 hora insular canaria), CV Guaguas vs Feníe Energía Vóley Palma (17:00 hora insular canaria), y el Unicaja Costa de Almería vs Rotogal Boiro (20:00 hora insular canaria).