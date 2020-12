Ya se conocen los emparejamientos de la Copa del Rey de Voleibol que se disputará en Gran Canaria

Gran Canaria vuelve a convertirse en el epicentro del voleibol masculino nacional, convirtiéndose de la mano del CV Guaguas en la sede de la Copa del Rey 2021, que contará con los 8 mejores equipos de la presente temporada en la Superliga más competitiva de los últimos tiempos.

La reciente celebración de las sedes burbuja de los octavos y cuartos de final de la CEV Volleyball Cup masculina y de la CEV Volleyball Challenge Cup, ha demostrado la capacidad de organización de grandes eventos en una isla acostumbrada a celebrar eventos deportivos del más alto nivel.

Con su victoria de anoche ante el Barça Voleibol, la UD Ibiza Ushuaïa Vóley se unía al selecto grupo de equipos clasificados, formado por: CV Teruel, CV Guaguas (Anfitrión y 2º clasificado), Unicaja Costa de Almería, Urbia U Energía Vòley Palma, Conectabalear CV Manacor, Melilla Sport Capital y Rotogal Boiro. Se medirán en cuartos de final los ocho equipos clasificados, a un partido, emparejados según su clasificación al término de la primera vuelta:

- CD Teruel (1º) vs UD Ibiza Ushuaïa Vóley (8º)

- CV Guaguas (2º) vs Rotogal Boiro (7º)

- Unicaja Costa de Almería (3º) vs Melilla Sport Capital (6º)

- Urbia U Energía Vóley Palma (4º) vs ConectaBalear CV Manacor (8º)