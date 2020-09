El Herbalife Gran Canaria recibe en el Gran Canaria al Bilbao Basket en lo que será la primera jornada de la Liga Endesa en la temporada 2020-2021. El conjunto amarillo podrá contar con toda la plantilla para este encuentro, y habrá que esperar a la hora del partido para conocer a los canteranos que completarán los 12 jugadores con los que dispondrá Pofi Fisac. El director deportivo del club, Willy Villar, señaló "somos conscientes de la ilusión que ha despertado el proyecto".

El entrenador del conjunto isleño está contento con el trabajo y la actitud del equipo, y espera que puedan competir bien durante la temporada tanto en la competición liguera como en Europa.Porfi Fisac cree "hasta la jornada 10 no sabemos dónde podemos marcar el estilo al que podemos jugar. Lo que sí tengo claro es que el grupo ha trabajado bien, a ver en qué porcentaje llegamos de conocimiento del juego, pero sobre todo de jugar en conjunto. De saber ser un equipo sólido, solvente. Ver si el esfuerzo defensivo que requiere esta liga estamos preparados para hacerlo juntos y dar el máximo nivel". El rival, el Bilbao Basket, ha podido mantener a jugadores importantes, como son los casos de Kulboka, el ex amarillo Ondrej Balvin, o Jaylen Brown, mientras que ha fichado a jugadores con proyección como Álex Reyes y Felipe Dos Anjos llegan de la LEB Oro, y jugadores con experiencia como Aaron Jones, Moses Kingsley, Zyskowski y Ludde Hakanson. Comienza la temporada para el Herbalife Gran Canaria, y lo hace en casa, aunque el Gran Canaria Arena, como el resto de instalaciones deportivas de la Liga ACB, no tendrá público.