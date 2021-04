El Club Voleibol Olímpico se clasifica para la final de la Liga Iberdrola

La salida del CV CCO 7 Palmas fue un tanto dubitativa. Las grancanarias no entraron bien y dos errores casi seguidos en el saque complicaron el arranque. De ese modo, el dominio de inicio fue de un Sanaya Libby's La Laguna que parecía estar bastante más entero. No obstante, la potencia de Saray Manzano levantó el ánimo de un equipo que aún sufría los daños colaterales del partido de ayer. Había poco tiempo para recuperar, pero no quedaba otro remedio que tirar para adelante.

Con el paso de los puntos el Olímpico fue entrando en calor y desde la zona de Lisa Arbos las locales siguieron creciendo. Con ese panorama, el encuentro se igualó al máximo, aunque eran las laguneras las que mantenían la ventaja. Lo paró Saurín tras un buen parcial de las visitantes (0-3) y algo de reacción obtuvo pese al buen papel de una omnipresente Jenelle Jordan en la red por parte del lado visitante.

La mejoría de las olímpicas se hizo notar, tardó en llegar, pero lo hizo. Por esa razón, recuperaron terreno para encarrilar el tramo final del set con opciones para ganar. Un nuevo intercambio de puntos nos dejó un escenario de puro thriller. Cada error iba a pagarse caro para cualquiera. La aparición entonces de Lisa Arbos, otra vez, fue determinante en el momento justo y el 7 Palmas amarró un set que se le complicó por momentos. Fue un golpe moral para olvidar lo de ayer (25-23).

Con la primera manga en el bolsillo las sensaciones de las olímpicas eran otras. Las chicas de Saurín estaban más metidas, más enteras y más acertadas. Ya habían encontrado ritmo y buen juego, consiguiendo recepcionar mejor y sobrepasar el muro de las laguneras en la red. Juan Diego García pidió un tiempo muerto entonces para tratar de cambiar la dinámica de su equipo, ya que eran ellas las que ahora estaban un pelín fuera de sitio. Mientras tanto, Lisa Arbos seguía a lo suyo.

Con la confianza como gasolina, el CV CCO 7 Palmas puso mucho de su parte para mantener la ventaja y aguantar el empuje de un Sanaya Libby's La Laguna que recuperó terreno. Sin embargo, Saray Manzano se encargó de apagar el fuego de las laguneras a base de cañonazos y las locales dieron un nuevo paso al frente para intentar adjudicarse una manga que podría ser muy decisiva para soñar.

Aun así, Haris no se quedó atrás ni mucho menos. En su momento más complicado tiró con todo hacia delante y hasta obligó a Saurín a pedir un tiempo un tiempo muerto, pero la ventaja de las olimpilocas fue ya insalvable y cedieron (25-20).

El nivel del cuadro local era altísimo. Después de un partido, el de ayer, algo raro, el equipo grancanario recuperó esa versión que le ha llevado a cuajar una temporada histórica. De ese modo, se volvieron a adelantar en el comienzo de otro set en el que el Haris arrancó de nuevo por detrás en sensaciones. A pesar de ello, Sanaya Libby's La Laguna no iba a rendirse ni muchísimo menos y empezaron a hacer daño en la red, el lugar donde eran más peligrosas y le dieron la vuelta al marcador.

Saurín detuvo el partido entonces, buscando frenar el ímpetu de un Haris que jugó un par de puntos de forma sobresaliente. Lo consiguió, aunque las visitantes no paraban de responder con Arredondo y Wagner rompiendo la bola en las inmediaciones de la red nuevamente. Ahí hubo otro intercambio de puntos y de ventajas, un tuya mía donde las laguneras resistieron mejor en el momento clave.

Lo intentaron las olímpicas con Varela y Helia González tratando de remar a contracorriente, aunque esta vez el Haris no falló cuando lo necesitó (21-25).

Con la inercia del set ganado, Sanaya Libby's La Laguna fue con todo e hizo que revoloteasen fantasmas de remontada. El CV CCO 7 Palmas parecía algo tocado, pero pronto respondió con contundencia y una gran Saray Manzano. Tras superar ese pequeño bache, las olimpilocas lograron ponerse por delante siempre con el aliento de las visitantes muy cerca. Punto arriba, punto abajo, todo estaba igualado.

Un parcial de 3-0 a favor de las olímpicas las ayudó a ganar una pizca más de confianza combinada con una pequeña ventaja clave cuando se acercaba el final del que podía ser el final del set. Lo paró en ese instante Juan Diego García, consciente de que se le escapaba el partido y logró cambiar algo la dinámica justo cuando le venía todo mal dado, en un instante delicado para sus jugadoras.

Sin embargo, la aparición de Lisa Arbos tras ese tiempo muerto sería decisiva. La francesa conectó varios puntos más que importantes y el Haris dio un paso atrás. Eso, sumado a una Saray Manzano intratable, le abrieron de par en par las puertas de la historia a un CV CCO 7 Palmas que certificó billete para la primera final de Liga Iberdrola de su historia tras un partidazo. El sueño se hizo realidad (25-19).