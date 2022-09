Clemente: "Desde el primer momento he sentido la confianza del club"

Óscar Clemente compareció ante los medios en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. En sus primeras declaraciones tuvo palabras para el Leganés, próximo rival de los amarillos: "Empezaron con un par de derrotas pero la victoria ante el Eibar les ha dado energía positiva para venir a por la victoria, sabemos que es un equipo fuerte y nos lo pondrán difícil".

"Desde el primer momento he sentido la confianza del club, al igual que del cuerpo técnico. No tuve buenos partidos en mi inicio, pero cada vez me encuentro mejor y me voy acercando a mi mejor nivel", dijo sobre sus sensaciones, a lo que añadió que "quiero tener más continuidad y contar con más minutos, hacer más goles y más asistencias, es mi objetivo para este año".

Sobre su actuación en estos primeros encuentros, el jugador indicó que "cuando juego en banda izquierda o banda derecha el mister me da libertad para moverme por dentro".

Óscar también tuvo palabras de agradecimiento hacia Jonathan Viera: "Desde que llegó me ha tratado con muchísimo cariño, es un capitán ejemplar y estoy muy agradecido con él, trato de seguir sus consejos".

"La afición es espectacular, el inicio está siendo increíble, les pedimos que sigan ayudándonos y que confíen en nosotros, lo daremos todo para que se sientan orgullosos", indicó.

Finalizó su comparecencia indicando que "en el vestuario tenemos una cosa muy clara y es la tranquilidad, queremos seguir en la misma línea, estamos muy bien, esto es muy largo y no podemos volvernos locos en la jornada 5".