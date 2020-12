Clark: "Estamos en la buena dirección"

Earl Clark, última novedad en la renovada plantilla del Herbalife Gran Canaria, presume del estado al que llega al equipo después de las últimas victorias conseguidas. “Me encuentro genial. Estoy intentando ayudar al equipo a ganar. En el primer partido quería ganar, no quería llegar y perder. Ha sido la sexta victoria consecutiva del equipo y creo que estamos en la buena dirección. Feliz de estar aquí”, dijo al equipo de comunicación de la entidad claretiana.

Para Clark, ha llegado a una plantilla con buen nivel y eso la hará crecer,a su juicio, en la competición. “Creo que tenemos un equipo con mucho talento. Conozco a Sean desde hace tiempo, así que es genial venir y tener a un amigo en la plantilla. El entrenador me ha recibido con los brazos abiertos, me está dejando ser yo mismo. Y los compañeros también, me están ayudando a adaptarme en la ciudad, en el equipo”, señaló.

El interior norteamericano se encuentra, a su vez, feliz de volver a jugar en la Liga Endesa en la que tuvo un buen año en el pasado. “Todo el mundo sabe que la ACB es una de las mejores ligas. Me fue genial en Burgos, jugando para el San Pablo. Fue una gran experiencia y me alegra estar en la liga de nuevo", comentó.

Sobre el próximo partido, Clark indicó que "para ganar en Valencia tendremos que hacer un gran partido. Ejecutar bien nuestras jugadas, escuchar al entrenador y compartir bien el balón. Deberemos pelear como en los últimos partidos”.

También tiene muchas ganas de jugar competición europea. “No he jugado en EuroCup. He jugado EuroLeague, Champions League. Será mi primera experiencia en EuroCup y estoy encantado. Hasta ahora el equipo lo está haciendo genial en esa competición y quiero ayudar a que siga siendo así”.