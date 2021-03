Cita importante del Herbalife Gran Canaria en la EuroCup

Cita grande en el Gran Canaria Arena. El conjunto claretiano recibe al UNICS Kazan ruso con el objetivo de sellar su clasificación para los cuartos de final de la 7Days EuroCup. Tras arrancar 0-3 el Top16, los amarillos están a cuarenta minutos de firmar una remontada histórica. La principal cuenta para que el ‘Granca’ se meta en cuartos de final de la EuroCup es muy sencilla: ganar. Con el triunfo, los amarillos serán segundos clasificados sí o sí. Sin embargo, una derrota de los claretianos no les eliminaría automáticamente. Si Mornar Bar gana por menos de 10 puntos a MoraBanc Andorra, el ‘Granca’ pasaría en ese triple empate a 2-4. Si Mornar Bar gana por más de 10, pasarían los montenegrinos. Si es Andorra quien gana, pasaría con balance 3-3. Para Herbalife Gran Canaria es sencillo: ganar para pasar. Sobre el papel la cuenta es sencilla, pero llevarla a cabo no lo será tanto. UNICS Kazan es uno de los equipos más en forma del Viejo Continente. Su balance en 2021 así lo acredita: 14-0. Los rusos no han perdido ni en EuroCup ni en la VTB League, donde son segundos por delante de equipos como CSKA o Khimki. Ya son primeros de grupo, pero pelean con la Virtus Bolonia por tener el mejor registro de EuroCup y asegurarse así el factor cancha hasta el final en todas las eliminatorias.

Ataque y defensa. UNICS Kazan solo ha perdido cuatro partidos en lo que llevamos de curso en 7Days EuroCup, promediando 86 puntos en contra. Todas sus derrotas han llegado lejos de Rusia. El ‘Granca’, por su parte, tiene un balance de 7-1 en la competición cuando anota 80 puntos o más. UNICS tiene una de las plantillas más físicas e intensas del torneo, y practica una gran defensa. Estar acertados y frescos en ataque se antoja clave. El Herbalife Gran Canaria cayó en la primera vuelta en Kazán por 73-62. Fue un partido muy igualado al que se llegó con apenas cinco puntos de diferencia a los últimos cuatro minutos. Un arreón final permitió a UNICS sumar el triunfo por 11 puntos. El ‘Granca’ no tuvo un día especialmente inspirado en ataque, pero sí firmó muchos minutos de buen nivel defensivo. Una referencia a la que mirar.