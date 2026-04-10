El Che García envía un mensaje de unidad: "Necesitamos el apoyo de todos y que confíen"

Néstor 'Che' García ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria hasta final de temporada. En una multitudinaria rueda de prensa, el técnico argentino se ha mostrado "superfeliz" y "muy motivado" por su regreso a España, y ha agradecido la confianza de la directiva y la calurosa recepción del club. Con su característico carisma, ha bromeado con los periodistas: "Después de la llegada de Cristiano al Madrid, nunca he visto tantos periodistas juntos".

Tras una primera toma de contacto con la plantilla, en la que se limitó a observar, García ha afirmado encontrarse un equipo "con ganas, con forma, con estructura de juego, con ideas". Su plan no pasa por una revolución, sino por aplicar pequeños ajustes sobre la base construida por su predecesor. "Voy a seguir con la mayoría de las cosas que hay acá, cambiaré algunas que creo para el momento que estamos", ha explicado.

Metas cortas y confianza plena

La filosofía del 'Che' para revertir la mala racha del equipo se basa en la prudencia y el trabajo diario. El entrenador ha insistido en la necesidad de fijar "metas cortas y posibles de lograr" para ir construyendo la confianza paso a paso. García, que se ha declarado "muy creyente", ha lanzado un mensaje de fe rotunda en el futuro del equipo: "En mi corazón, dice que nosotros no nos vamos a ir abajo. Lo declaro porque lo siento por el club, por la organización, por los jugadores, por el staff y por la historia que tiene este equipo".

Al analizar la situación actual, ha destacado como principales fortalezas "la organización ejemplar" del club y el "mucho talento" de la plantilla. También ha valorado positivamente el estado anímico del vestuario, donde no ha percibido "ni rupturas ni diferencias". El técnico considera que la clave es gestionar la presión y ha advertido sobre el principal riesgo a evitar: "No tenemos por qué apretar el botón del pánico, faltan nueve partidos todavía, es muchísimo".

Liderazgo en la cancha y en la grada

García ha confirmado que el capitán, Andrew Albicy, será una figura central en su esquema. "Tengo muchísima fe en él, por supuesto que en un inicio él va a ser la extensión mía dentro de la cancha", ha señalado. También ha destacado su especial relación con Eulis Báez, a quien dirigió en el Mundial de China 2019 con la selección dominicana y a quien considera "alguien de total confianza y cariño".

De esta situación salimos entre todos" Che García Entrenador del CB Gran Canaria

Finalmente, el nuevo técnico ha descartado por completo acudir al mercado de fichajes y ha hecho un llamamiento directo a la afición. Ha recordado las veces que visitó la isla y vio "esta cancha llena", subrayando que ahora más que nunca "necesitamos el apoyo, pero total, y que confíen". Su mensaje ha sido de unidad: "De esto salimos entre todos", ha concluido.