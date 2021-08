César Martín: "Aspiramos a estar en la fase de grupos de la Champions y ganarlo todo en España"

César Martín, jugador del CV Guaguas, analizó la actualidad del equipo y los objetivos para esta temporada. César señaló que “tenía muchas ganas de venir. Son muchas vacaciones desde abril y llevo todo el verano preparándome para llegar a este momento lo mejor posible para afrontar en las mejores condiciones posibles el regreso a la temporada”.



En cuanto a los objetivos del equipo, el colocador del cuadro isleño indicó que “siempre es ilusionante representar a tus islas y más en el nivel que quiere estar el Guaguas. Aspiramos a estar en la fase de grupos de la Champions League y ganarlo todo en España. Esa ambición me gusta mucho”.

Sobre el primer partido de la temporada 2021-2022, el jugador del conjunto grancanario comentó que “creo que va a haber equipos que, al ver el gran proyecto del Guaguas, van a aprovechar esta temporada donde la situación sanitaria no está del todo resuelta para sanear cuentas, por lo que creo que no harán equipos muy boyantes. Si embargo, habrá equipos que quieran quitarle el favoritismo al Guaguas. Apenas han salido fichajes de los equipos punteros. Los conjuntos del Teruel, el Almería y el Palma siempre van a estar ahí en la clasificación”.