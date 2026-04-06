El CB Gran Canaria afronta el tramo decisivo para lograr la permanencia

El CB Gran Canaria afronta el tramo decisivo de la temporada actual 2025-2026 con un objetivo claro, lograr la permanencia en la Liga ACB.

Al conjunto que dirige Jaka Lakovic le restan 9 encuentros, cuatro en casa y cinco como visitante para luchar por continuar en la máxima categoría. En concreto, el Gran Canaria tiene que recibir al Zaragoza, Girona, La Laguna Tenerife y Manresa, mientras que debe visitar al Baskonia, Barcelona, Unicaja Málaga, Lleida y Valencia.

Actualmente, el CB Gran Canaria está situado en el puesto 15 de la clasificación con 7 victorias, las mismas que el Zaragoza que ocupa el antepenúltimo lugar de la tabla, mientras que tiene un triunfo más que el penúltimo clasificado, el Andorra.

Está permitido caer pero es obligatorio levantarse, tenemos que ir juntos y con fuerza para afrontar los próximos partidos" Jaka Lakovic Entrenador del CB Gran Canaria

Por encima, el club amarillo tiene al San Pablo Burgos, igualado en victorias pero con el basket average ganado con el cuadro isleño, y en el puesto duodécimo y decimotercero está el Lleida y Manresa, respectivamente, con nueve partidos ganados.

EQUIPO MENOS ANOTADOR DE LA LIGA ACB

Dato importante es que el CB Gran Canaria es el equipo menos anotador de la categoría, con 1.999 puntos a favor en 25 encuentros, seguido por el Granada, último en la tabla clasificatoria, que tiene 2.033 puntos anotados.

PRÓXIMA PARADA: BASKONIA

El siguiente rival para el CB Gran Canaria es el Baskonia, actualmente es cuarto con 18 victorias. El encuentro será este domingo, a las 17 horas, en el Pabellón Fernando Buesa Arena.