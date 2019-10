La Carrera Popular El Corte Inglés celebra su 34 edición

La trigésimo cuarta Carrera Popular El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará este domingo, 27 de octubre. Reunirá desde las 09:30 horas en torno a 2.400 corredores de todas las edades. Un dato que aumentará ya que desde esta tarde se habilitan las inscripciones presenciales en los espacios de la avenida José Mesa y López, así como de Siete Palmas.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el concejal de Deportes de la capital, Aridany Romero, y el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la firma que organiza la cita, Manuel Marrero, dieron a conocer los detalles del evento en el Gran Canaria Arena. Una veintena de centros escolares y 40 clubes de atletismo estarán representados en esta carrera histórica que se incluye anualmente en el calendario de la Federación Insular de Atletismo.

Una fiesta que promociona la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable a través del running. Una apuesta decidida de El Corte Inglés que contribuye no solo con la espléndida cantera atlética que posee el archipiélago, sino con el conjunto de amantes de la modalidad. Jorge Luzardo, en representación de Toyota Canarias, y Armando Gil, por parte de Coca Cola, reforzaron la implicación de ambas empresas en el 34 aniversario al que también se suma Cajasiete.

La categoría Máster abrirá la jornada dominical a las 09:30 horas con la distancia de 5.000 metros. Idéntica para Sénior y Sub 23. Posteriormente será el turno para los niños y jóvenes Sub 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, todas ellas con inscripción gratuita y con un itinerario de 300, 600, 1.000, 1.500 y 2.500 metros, esta para sub 14 y 16, respectivamente. Los atletas nacidos entre los años 2000 y 2003 afrontarán 2.500 (Sub 18 y 20 femenino) y 3.000 (en el caso de los chicos). Asimismo, la Milla Élite (1609 metros) será otra de las más esperadas con inicio a las 11:40 horas.