Carla Suárez: "No queda otra que ser optimista"

La tenista grancanaria Carla Suárez conmoció al mundo del deporte al comunicar que detenía su actividad en la pista para luchar contra un linfoma de Hodgkin. Suárez, a pesar de todo, lanza en una entrevista en COPE Gran Canaria un mensaje de esperanza y vitalidad. "No queda otra que ser optimista", aseguró.

Suárez Navarro se plantea un horizonte en el que solo cabe pelear por la enfermedad. Y ni siquiera entiende que su estatus de deportista de élite le haga afrontar de forma diferente esta situación. "De momento estoy bien y tranquila. Forma parte del día a día de muchas familias y no queda otra, hay que mirar hacia adelante. No sabría responder si choca más porque sea deportista de élite, porque al final todos somos personas", expresó.

La tenista isleña expresa cómo fueron los momentos previos a que le confirmaran qué enfermedad padece. "Llevaba muchas semanas con molestias y pruebas. Anteriormente me dijeron que esto era una posibilidad y lo acepté bastante bien. Hasta que no me lo dijeron con nombre y apellidos no me informaron bien, pero me dieron una información bastante completa. En mi caso sentía picores en el brazo izquierdo y náuseas y arcadas. Eso es lo que nos llevó a hacer las pruebas porque pensábamos que era un problema de estómago", dijo.

Carla Suárez, que tuvo que renunciar al US Open y aplazar otras citas del calendario sin fecha de regreso, cuenta cómo fue todo el proceso hasta llegar al diagnóstico en plena pandemia de la Covid-19. "Vivir esta situación con el coronavirus lo ha hecho todo más complicado. Todo ha ido mucho más lento, me iban derivando de un lugar a otro", expuso.