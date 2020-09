Carla Suárez padece linfoma de Hodgkin

La tenista grancanaria Carla suárez anunció que padece un linfoma de Hodgkin, una enfermedad que le obligará a someterse a quimioterapia el próximo semestre. Suárez ocupa en la actualidad el puesto 71 del ranking de la WTA.

La propia jugadora fue quien hizo público un vídeo en el que comunicó la noticia. "Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad", expuso.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. ��������



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh