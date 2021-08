Carla Suárez se despide del tenis profesional tras disputar el Abierto de Estados Unidos

La tenista grancanaria Carla Suárez se despidió del US Open al perder en primera ronda del Grand Slam ante la jugadora local Daniella Collins en dos sets (6-2, 6-4). A pesar de la derrota Carla Suárez dijo que se iba feliz del Abierto después de haber podido tener la oportunidad de disputarlo de nuevo, tras superar la enfermedad de cáncer, y despedirse de Flushing Meadows, al menos en la competición individual.

Carla, que llegó a estar situada en el puesto número 6 del mundo, debutó en el cuadro principal en Flushing Meadows en 2008, perdiendo en la primera ronda ante Alisa Kleybanova. Luego llegó a dos cuartos de final, en 2013 y 2018, así como a otras tres carreras de cuarta ronda en 2011, 2016 y 2017. Suárez Navarro también obtuvo una importante victoria en salud en 2021 después que en abril fue declarada libre de cáncer tras superar la batalla contra el linfoma de Hodgkin.

La tenista de 32 años está terminando su carrera este año en sus propios términos con una gira de despedida que también ha tenido en Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos, y recibió una ovación de pie de la multitud al salir de la pista 5.

Carla Suárez indicó que "me siento feliz por todo lo que he logrado en mis participaciones en el Abierto y sobre todo de haber tenido la oportunidad de volver a Nueva York y vivir un ambiente tan especial. Es el momento de pensar en el futuro e irme en los términos que deseaba me hace sentir muy bien".