El Cabildo de Gran Canaria pondrá en marcha la Escuela Insular de Vela Latina

En un encuentro virtual de Vela Latina Canaria que organiza la Federación para mantener informados a los seguidores de este deporte vernáculo a través de los canales oficiales del ente federativo, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, indicó "desde la campaña electoral anunciamos que el deporte autóctono iba a ser una prioridad e iban a tener una atención especial. Hemos aumentado un 20% la subvención para ayuda a la gestión de la Federación, de 48.000 a 60.000 euros, aunque es cierto que el año pasado hubo una ayuda extra a los botes que era puntual según me trasladaron los técnicos”.

También anunció la puesta en marcha del proyecto propuesto por la Federación para llevar la Escuela Vela Latina Canaria a todos los municipios de la isla. “Me encantó desde que me lo presentaron y, cuando pase el estado de alarma, vamos a materializarlo este mismo año, ya hay una partida económica reservada para ello y es un programa que estoy seguro que nos va a dar muchas alegrías”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Vela latina,Bernardo Salom, afirmó "tenemos que retomar conversaciones porque queremos que el Cabildo esté, no solo apoyando a la Federación, sino a los botes directamente, porque lo necesitan”. El consejero del Cabildo terminó lanzando un mensaje a la familia de este deporte: “Ojalá lo antes posible puedan salir a navegar, me consta que están siguiendo todos los pasos para hacerlo. No tengan duda que nos mojaremos por la Vela Latina Canaria".