El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, ha manifestado que tiene el "firme compromiso" de que la isla pueda ser sede o subsede del Mundial 2030 de la Federación Española de Fútbol y cree que puede ser "una sede en toda regla".



Como ha explicado durante un desayuno informativo con los medios de comunicación, en el mes de mayo "asumimos el compromiso de estudiar y hacer las consultas para tratar este tema" y hoy mantendrá una reunión con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales.



El objetivo de este encuentro, ha adelantado, es reunir los requisitos y la información necesaria para "arrancar con la candidatura", y presentarla "con cuanta más información mejor".



Sobre si será sede o subsede, el consejero considera que "tenemos la calidad para ser sede en toda regla", pero "tendremos que evaluar los requisitos y tenerlo todo testado para ver si somos capaces" a nivel infraestructuras y servicios.



Considera que el estadio de Gran Canaria "necesita remodelación para estar acorde a los desafíos del siglo XXI" y no solo en la cuestión de acoger el Mundial 2030, ya que con independencia de esta competición es algo que "no se puede demorar más, siendo sede o no".



Se deben evaluar las condiciones del estadio, ya que existen requisitos como en temas de aforo, iluminación o accesos que habría que adaptar. El consejero ha explicado que otros grandes estadios españoles, como el Mestalla por ejemplo, tampoco reúnen a día de hoy estos requisitos, por lo que "no somos los únicos ni este es el peor de España".



El estadio grancanario, ha valorado, "ha quedado atrás" por lo que cree necesario "remodelarlo y modernizarlo". En lo relativo a las obras del estadio, ha detallado que estarán culminadas "antes de que finalice el año, en unos meses", ya que se prevé que en "diciembre pueda estar terminada la torre oeste".

En otro orden de cosas, el consejero aseguró, en lo tocante al CB Gran Canaria, que "no escondo mi descontento con el CB Gran Canaria" y ha insistido en la necesidad de un plan estratégico para el club.



Castellano ha señalado en un desayuno informativo con los medios de comunicación que el club da cuenta con su Consejo de Administración de forma "transparente" y hay información de "cómo va el club desde sus cuentas y ejercicio contable puro y duro", pero a fecha de hoy, "no hay plan estratégico" y es algo que desde la corporación, propietaria del club, "echamos en falta".



En lo relativo al déficit de la formación amarilla, el consejero asegura que "es algo que me incomoda muchísimo" porque "es dinero público".



Afirma que "respeta la autonomía del club", que está haciendo un trabajo de búsqueda de patrocinadores "con sus contactos" y ya tienen "caminos iniciados", al mismo tiempo que lo hace la consejería, que "trata de sumar" con negociaciones con patrocinadores nacionales.



El club como tal, ha dicho, "hace sus gestiones, ya que la Consejería tiene un matiz más político e institucional" pero que "sirve para reforzar la búsqueda con el fin es encontrar un patrocinador", que es lo que "buscamos todos".



Castellano ha recordado que el CB Gran Canaria es "un club que es historia del baloncesto canario y europeo" como "equipo bandera, emblemático más allá de la competición deportiva", y que es "un magnífico embajador de la isla y de cualquier empresa".



Ha destacado que está "involucrado en que el club pase a manos privadas" pero ha apuntado que ese traspaso "tiene que ser con las máximas garantías posibles"