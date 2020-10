Burjanadze: "Nos debemos relajar para jugar al 100%"

Beqa Burjanadze tomó la palabra para analizar la actualidad del Herbalife Gran Canaria, por el mal momento en el que se encuentra el equipo y antes del derbi frente al Tenerife del próximo viernes. «Creo que el estado anímico es bastante bueno en todo el equipo. Creo que no es el momento para rendirnos, para bajar la cabeza y los brazos. Sino todo lo contrario. Estamos entrenando súper bien, destacaría esta semana de entrenamientos como la mejor de la temporada. Estamos preparando el derbi bastante bien. Después vamos a saltar a la cancha con mucha energía para ganar el partido. No queda otra. Estamos en un mal momento, es una realidad. Pero hay que afrontarlo con mucha positividad. Estoy muy positivo, así como todo el equipo, todos los entrenadores y creo que vamos a sacar esto adelante», indicó.

El interior claretiano admite que el equipo se encuentra agarrotado por la presión en estos momentos. «La sensación de urgencia de ganar es normal porque nos encontramos 1-6 en Liga Endesa y la expectativa no era esta, ni por nuestra parte ni por ustedes o nuestros aficionados. Nos tenemos que soltar y relajar en el partido para poder jugar al 100%, al nivel de calidad como hacemos en los entrenos o sabemos hacerlo. Para no poner presión en nosotros mismos. Debemos saber relajarnos y hacer todas las cosas simples. Cuando forzamos o hacemos cosas difíciles, nos atascamos. Va a ser una de las claves para el viernes y el resto de la temporada para poder hacer nuestro trabajo bien», expuso.

Además de lo emocional, Burjanadze también abordó la realidad del equipo sobre la pista y con la filosofía de juego de Fisac: «Nos están haciendo bastante daño y nuestra defensa debe dar un paso adelante, empezando por mí. No puede ser que el juego interior, los cincos y los cuatros no estén haciendo tanto daño. Me rompe el corazón. También los pequeños deben hacer un gran trabajo uno contra uno y en balance defensivo. Con este equipo, si vamos a defender y cogemos rebotes, después en ataque vamos a estar más sueltos y seguro que nos van a salir las cosas bien, pero empezando por la defensa», indicó.