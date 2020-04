Bernardo Salom: “Queremos que los trece botes estén en el agua cuando pueda comenzar la competición”

La Vela Latina Canaria sigue esperando para poder dar inicio a su competición. Hace una semana los trece botes inscritos debían haber arriado velas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer este deporte vernáculo con más de cien años de historia en la isla.

El presidente de la Federación, Bernardo Salom, analiza el estado de la Vela Latina Canaria en una entrevista para Canarias 7: “Empezábamos la temporada el 28 de marzo con el Trofeo Apertura Autoridad Portuaria, que era la primera regata oficial y abría el campeonato”.

“Nosotros tenemos el hándicap de los vientos alisios. Empiezan en Canarias desde principios de marzo y concluyen a mediados de octubre de forma más constante”. Será ahí el límite para desarrollar las tres competiciones de este deporte que se desarrollan anualmente. “La prioridad es el Campeonato Aguas de Teror, pues es lo que prima para todos, el ser campeón en esta competición. Y luego seguir con el eliminatorio de la Fundación de la Caja de Canarias y buscaremos alguna solución para los concursos que componen la Copa de Gran Canaria con regatas de instituciones como Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria o Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, señaló Salom.

El presidente de la Federación se refirió también a la Autoridad Portuaria, entidad unida a la Vela Latina Canaria desde su nacimiento: “Necesitamos que nos apoyen en una situación difícil como la que se nos presenta. Este deporte ha estado presente en los primeros momentos de la construcción del Puerto de La Luz y Las Palmas y ahora, más que nunca, necesitamos del Puerto. Salom también destacó “el enorme esfuerzo que están haciendo los portuarios para garantizar el abastecimiento de la población”.

Pero Bernardo Salom destaca que a día de hoy desde el ente federativo la prioridad no es hablar del calendario: “Ahora mismo no nos planteamos nada porque no sabemos nada sobre la situación social. El confinamiento nos cogió a tres semanas de empezar el curso y sí es verdad que hay botes que estaban pendientes de arreglar unos últimos detalles. No navegaremos según acabe el confinamiento. Habrá un tiempo de adaptación y en ese tiempo los botes podrán readaptarse para navegar”.

La Federación de Vela Latina Canaria se reunirá con los botes cuando las condiciones sociales lo permitan: “Vamos a hacer todo lo posible para que los trece botes que estaban inscritos en la temporada 2020 estén en el agua. Y siempre vamos a estar al lado de los boteros y los vamos a apoyar. Se lo hemos transmitido a sabiendas de las dificultades económicas que muchos de ellos pueden sufrir este año debido a los ERTEs de muchas empresas patrocinadoras".