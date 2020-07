Berdi Pérez: "Es difícil resumir los 30 años que he estado en el CB Gran Canaria"

Berdi Pérez, director deportivo del Herbalife Gran Canaria en los últimos años, y que ha estado en diferentes puestos en el club durante tres décadas, desde su etapa de jugador hasta la de director deportivo, en dos periodos, escribió en su twitter personal, tras no renovar su contrato con el conjunto amarillo, unas líneas de agradecimiento a todos los miembros del club "es difícil resumir 30 años de vida en unas líneas, así que me limitaré a dar las gracias a todos los que me han acompañado en este camino. Ahora, a buscar nuevos retos". También tuvo un mensaje para todos los presidentes que estuvieron en el club durante su estancia en la entidad grancanaria y a la afición "la afición de Gran Canaria, por el cariño y el respeto que siempre he sentido, a los profesionales del club por su continuo apoyo; a los 5 presidentes, con quienes me ha sido muy fácil trabajar y a los entrenadores, staff técnico y jugadores, sin los que hubiese sido imposible conseguir los resultados deportivos en estos últimos años".

El club ya trabaja en la contratación de un director deportivo, para posteriomente buscar al entrenador de la temporada 2020-2021 y concretar la plantilla que tendrá el primer equipo del club, en una temporada donde además de la Liga ACB jugará competición europea, EuroCup, e intentará disputar la fase final de la Copa del Rey y clasificarse para la fase por el título al término de la próxima temporada.