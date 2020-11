Benito Ramírez, jugador de la UD Las Palmas: "El derbi es un partido muy especial para todos"

Benito Ramírez, jugador de la UD Las Palmas, valora el partido del próximo domingo en el Estadio Gran Canaria ante el CD Tenerife. El futbolista grancanario señaló que es un encuentro "muy especial para todos, tenemos que salir con hambre el domingo y dar una alegría a nuestra afición. Un derbi no es un partido cualquiera y tenemos que tener ese plus de motivación para llevarnos el partido, llevamos tiempo sin conseguir la victoria y qué mejor encuentro que este para lograrlo".

Benito Ramírez afirma que no es un partido más de la temporada, ya que "la gente de fuera se imagina el partido que les espera, es una pena que no podamos tener a la afición en el estadio pero durante la semana le hacemos llegar al resto la importancia que tiene el partido para nosotros. Hay mucha gente que jugará su primer derbi y dentro del vestuario se están generando buenas sensaciones de cara al partido". El jugador del conjunto grancanario espera ""un Tenerife intenso y con buen juego aéreo, algo en lo que debemos mejorar nosotros, pero también mostraremos esa misma intensidad, creo que será la clave del partido". Sobre su renovación con la UD Las Palmas, Benito indicó "estoy contento, me siento valorado y mi familia está feliz. Mi escudo es el de la UD Las Palmas, he renovado por tres temporadas más y ojalá siga aquí el resto de mi carrera deportiva".