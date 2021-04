Benito apuesta por la renovación de Mel

Benito Ramírez del Toro se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de este tramo de la competición en la Unión Deportiva, después de un mal comienzo de temporada y haciéndose fuerte en la posición de lateral izquierdo. El jugador de La Aldea agradece la confianza de Pepe Mel y cree que el entrenador debería ampliar su contrato con el club. “Siempre he creído en él”, afirmó.

El canterano de Las palmas insiste en que el entrenador es la figura ideal para continuar la próxima temporada, ahora que su renovación está encima de a mesa. Además, transmite la sensación que se tiene en estos momentos en el vestuario. “Está muy motivado. Todos los días habla con nosotros como si fuera el comienzo de la temporada y nos transmite que tenemos que darlo todo hasta el último partido. Porque entiende que es muy importante quedar en la posición más alta posición posible. Es un entrenador de club y de la casa, y estoy muy contento con él”, manifestó en comparecencia ante los medios este miércoles.

A pesar un comienzo de temporada lejos de su mejor nivel, Mel defendió en partidos como el del Lugo que Benito fue el más destacado del encuentro. Un estímulo para el jugador. “Te sientes feliz de que reconozcan tu trabajo a pesar de las dificultades que he tenido en la temporada, que no he tenido mucho protagonismo. Como mismo me dice en un partido que fui el mejor en otro me dice que fui el peor. Es un halago, pero queda ahí y hay que seguir trabajando”, señaló.

El profesional grancanario da algunas razones para comprender el discreto comienzo de curso que firmó. “Empecé la temporada muy bien pero tras tener una lumbalgia, que sigo arrastrando. Pero no es excusa para decir que mi participación ha sido poca esta temporada. Lo importante es que ahora estoy muy contento de poder contar con minutos”, subrayó.

En relación a los objetivos del equipo, Benito apuesta por pelear por todo hasta el final de campaña. “Mantenemos la motivación hasta el último partido. En el fútbol puede pasar de todo y no pensamos en salvarnos y ya está. El sábado tenemos una gran final y si ganamos se puede abrir otro camino”, concluyó.