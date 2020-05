El lateral de la UD Las Palmas Alberto De la Bella compareció de forma telemática ante los medios de comunicación tras el entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva. “Es una buena noticia que se hayan detectando pocos casos positivos por COVID19 en LaLiga y eso es lo que va a ir marcando las pautas”, comentó en el inicio de la intervención. De la vuelta a los entrenamientos, De la Bella aseguró que “se están realizando tres turnos de trabajo y el contacto entre nosotros es inexistente, estamos a una distancia mínima de cuatro metros” al tiempo que afirmó que “en las siguientes fases es donde existirá mayor interacción pero si el equipo sigue dando negativo en los test no habrá problema”. En cuanto a la reanudación de la competición, cree que ahora mismo lo que más incertidumbre genera es el protocolo a seguir en los desplazamientos, “tengo inquietud por saber cómo será los viajes, tendremos que viajar en aviones, pisar hoteles y es evidente que hay cosas que no podremos manejar, pero no tengo miedo a jugar”.

“Seguramente no lleguemos al 100% al primer partido, pero ni nosotros ni ningún equipo ya que no vamos a tener amistosos previos, y no es lo mismo competir entre compañeros que ante otros equipos”, comentó sobre el inicio de LaLiga. “Llegar bien dependerá de la exigencia y el esfuerzo de los jugadores y creo que nosotros tenemos un grupo muy comprometido”.

Alberto De la Bella reconoció que lo más difícil será volver a disputar los partidos a puerta cerrada: “La motivación de un partido la puedes tener porque hay mucho en juego pero no vamos a tener el empujón de la afición y es un ingrediente fundamental para afrontar los encuentros”.