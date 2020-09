Beirán: "Queremos que la afición recupere la ilusión"

El capitán del Herbalife Gran Canaria, Javier Beirán. espera que los seguidores del cuadro claretiano vivan una temporada especial con el equipo renovado. «El primer objetivo es recuperar la ilusión que quizá se ha perdido en los dos últimos años, quizá por resultados, juego… Aunque la afición no pueda estar en un principio, queremos que recupere la ilusión, que disfrute con nosotros por la tele. Que nos vea la ilusión a nosotros y también conseguir victorias, que es fundamental. Seguro que nos quieren ver jugar bien, alegres, y es la línea que queremos seguir, lógicamente ganando partidos», indicó.

El alero madrileño confía en que la plantilla de un paso adelante y avala la calidad del proyecto. «Este año tenemos un grupo que encaja muy bien. Gente joven con muchas ganas de hacerlo bien, de crear un equipo, una piña, y se está notando. Tenemos una buena unión, alegría, y ayuda a que la pretemporada la estemos llevando muy bien. Lógicamente hay que estar preparados para momentos malos, unirnos para cuando las cosas no vayan bien, pero estoy contento de ser capitán de este equipo».

El capitán insular lamenta la suspensión del partido ante el Betis. Y espera que el impacto del coronavirus no se infiltre en el desarrollo de la competición. «Es una faena no poder disputar los seis amistosos pero lo hemos podido cambiar. Seguimos yendo a Málaga y entrenaremos un poco más aquí, que nos hace falta. Solo queda semana y media y aunque jugar amistosos siempre es una prueba diferente, un entrenamiento más también nos hace falta. Tenemos que estar concentrados en lo nuestro, ya no es como la temporada pasada que nos pillaba por sorpresa. Si todo va bien, ahora vamos a empezar. Primero liga, y luego EuroCup. Tenemos que enfocarlo con esa mentalidad de jugar las dos competiciones. Si luego, por circunstancias, ciertos partidos no se pueden jugar, pues cambiarán los entrenamientos. Pero no debemos estar pensando en si se jugará o no. Tenemos que estar concentrados», manifestó.