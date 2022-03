Balcerowski: "Siempre he querido estar en el CB Gran Canaria"

El pívot Olek Balcerowski se mostró contento tras su renovación por dos temporadas con el CB Gran Canaria. El jugador polaco señaló que "parece que nunca salí de aquí. Esta es mi casa, nada ha cambiado y parece que nunca estuve fuera de aquí".

También indicó el jugador del CB Gran Canaria que "me alegro de estar aquí y poder ayudar al equipo. He visto cada partido del Gran Canaria de esta temporada. Lo que pueda hacer depende del entrenador, lo que quiera de mí, lo que quiera sacar de mí. Lo que me diga Porfi, lo haré.

Además afirmó Olek que "como he dicho antes, esta es mi casa. Siempre he querido estar aquí, estar en el primer equipo, jugar para la afición. Es como mi casa, es el principal motivo de haber renovado".