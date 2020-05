Aythami Artiles: "Esperamos el inicio de la competición y llegar en las mejores condiciones"

Aythami Artiles habló al término de la sesión de entrenamiento. El capitán amarillo aseguró que "por el momento nos vamos adaptando bien al protocolo, aunque es cierto que se nos hace un poco raro entrenar pocos jugadores al mismo tiempo y por separado. El esfuerzo del cuerpo técnico para que todo se desarrolle con normaliad es de agradecer".

Aythami reconoció que la espera ha sido larga: "Han sido casi dos meses sin pisar el césped, sin ponerte las botas, sin arrancadas ni frenadas... No es lo mismo lo que hemos podido hacer en nuestras casas que venir a entrenar a la Ciudad Deportiva". Para el central de Arguineguín, "será difícil llegar como a un inicio de liga normal, además jugaremos cada 72 horas, pero bueno, confiamos estar mejor que el resto de rivales. Esperamos el inicio de la competición y estar en las mejores condiciones en ese momento".

Además, señaló "aunque no hay fecha definitiva para la vuelta a la competición, está claro que entrenar es un gran paso. Hay que cuidar no solo el aspecto físico, sino también el psicológico, porque las sensaciones son raras, no puedes abrazar a los compañeros, prácticamente no hablas con ellos en el campo, entrenas solo con el balón... Todos debemos adaptarnos a esta nueva realidad, pero soy optimista".