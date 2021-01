Aythami Artiles será intervenido quirúrgicamente por su lesión en el tendón de Aquiles

Aythami Artiles, capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, ha explicado en los medios oficiales del club, que el viernes será intervenido quirúrgicamente de la lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego en los últimos dos meses. "Llevo desde el partido del Málaga (quinta jornada) arrastrando molestias. Tengo una calcificación que me afecta al tendón de Aquiles. La operación era la última opción, pero hemos llegado a ella".

Una operación que llega tras meses de dolor y tratamientos alternativos, y que se realizará en el Hospital Perpetuo Socorro. "Hay partidos en los que me infliltraba al principio y al descanso. En nuestra profesión tenemos que acostumbrarnos a jugar con dolor, pero llegué a un punto en el que no podía más. He intentado estar y aportar; en el momento en el que no aportaba al equipo decidí parar. He probado distintos tratamientos pero al final la operación es lo más sensato para acabar con el dolor".

El central ha disputado 882 minutos esta temporada con la camiseta amarilla; su último partido fue ante el Mirandés, el pasado 25 de noviembre. Ahora mira con optimismo al tramo final de la temporada, "en tres meses debería estar entrenando al 100%. Estoy contento y tranquilo y estoy deseando que llegue el día de comenzar con la recuperación. Es una zona complicada, pero después de tantos años te das cuenta de que una actitud positiva es importante", matizó.

El grancanario, que espera llegar al tramo final de la competición, habló con el club. "Me reuní con el presidente y Luis Helguera, y puse mi ficha a disposición del equipo porque a veces te dicen un tiempo y es otro. El club lo sabe, pero mi objetivo es recuperarme para competir y poder llegar a los últimos partidos y jugar", señaló.