Arinegua Pérez, jugadora del Rocasa Gran Canaria: "Afrontamos una semana muy importante"

Arinegua Pérez, jugadora del Rocasa Gran Canaria habló sobre el partido ante el Málaga, encuentro de ida de la final de la EHF European Cup. La Jugadora del conjunto teldense señaló que "la verdad es que el equipo llega de una derrota en al Copa de la Reina, pero afrontamos una semana muy importante".

También indicó que "vamos a trabajar bastante duro y estoy segura de que será una semana muy bonita. No todos los equipos llegan a una final europea. Además, nos enfrentamos al equipo que nos eliminó en la Copa, así que vamos a tener la oportunidad de tomarnos la revancha".



Además, Arinegua comentó que "es verdad que hubiésemos preferido tener la oportunidad de intentar levantar el trofeo de la EHF European Cup en casa, pero no es así. En el primer partido en casa tenemos que intentar sacar la mejor renta posible con el apoyo de nuestra afición y aprovecho para pedirles que vengan el domingo a animarnos. El objetivo será sacar una buena ventaja para ir algo más tranquilas a Málaga".



Sobre el rival, el Málaga, la jugadora del equipo grancanario afirmó que "este año es un rival que no se nos ha dado mal. Creo que la derrota de la Copa se produjo, en gran parte, por fallos nuestros. Tenemos que hacer un muy buen partido aquí y allí iremos a por todas también".