Antonio Morales, sobre la gestión del Estadio de Gran Canaria: "No admitiremos presiones ni chantajes de nadie"

Tras las declaraciones del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sobre la gestión del Estadio de Gran Canaria, una vez concluyan las obras del recinto de 7 Palmas, en las que afirmó que "les puedo garantizar que si la UD Las Palmas, cuando llegue el momento, no fuese el explotador del Estadio de Gran canaria, no jugará nunca más aquí", ya tienen respuesta por parte del Cabildo de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmó hoy que el Gobierno de la isla “es soberano en la toma de decisiones y nadie le marcará el paso” en las determinaciones que tengan que ver tanto con el proceso de remodelación del Estadio de Gran Canaria como “en la gestión posterior de las instalaciones”.

“No admitiremos presiones ni chantajes de nadie, porque somos una institución soberana y decidiremos en función del interés general de los hombres y mujeres de Gran Canaria y para que se pueda cumplir con un servicio público de calidad para el que está diseñado el Estadio”, subrayó en respuesta a la afirmación de la presidencia de la UD Las Palmas de que abandonarían las instalaciones propiedad del Cabildo en caso de no ser adjudicatarios de su gestión en el futuro.

El Gobierno de la isla es soberano en la toma de decisiones y nadie le marcará el paso” Antonio Morales Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Antonio Morales indicó que “queda tiempo todavía para la decisión, caben muchas fórmulas para hacerlo posible y no hay una decisión definitiva, pero desde luego seremos nosotros los que decidiremos cual es la fórmula ideal para el bien común y el interés general de ese espacio, que está llamado a dinamizar la economía y la actividad deportiva y cultural, entre otras, de Gran Canaria”.