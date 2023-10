Antonio Morales: "Gran Canaria reúne las mejores condiciones para ser sede del Mundial 2030"

La candidatura de Gran Canaria para intentar ser sede del Mundial 2030 sigue en marcha. Durante la jornada de hoy se ha llevado a cabo la presentación de la imagen corporativa de la candidatura.

Durante el acto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló que "no vamos a renunciar al derecho que creo nos corresponde para albergar el Mundial. Hemos trasladado todas las propuestas técnicas y necesarias, así como las diferentes alternativas. No hay un lugar que reúna las condiciones hoteleras que tiene Gran Canaria, ni la conectividad que tiene nuestro aeropuerto. No nos puede penalizar el hecho insular”.

Por su parte, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero comentó que "tenemos una propuesta técnica solvente y concreta. Existe acuerdo de todas las fuerzas políticas, del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de todos los municipios para trabajar en la candidatura”.

Además, el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, comentó que "hemos sido los primeros en aportar toda la documentación, ni siquiera hemos utilizado las prórrogas para cumplir los plazos estipulados”.

También estuvo en la presentación de la imagen corporativa, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y señaló que "agradezco que cuenten con la UD Las Palmas, para nosotros es un orgullo ser esa punta de lanza para promocionar la candidatura. Espero que no tardemos mucho tiempo en poder celebrar que nos hemos convertido en sede del Mundial 2030”.