Análisis pospartido: los protagonistas opinan sobre la victoria de la UD Las Palmas en casa

Satisfacción en la UD Las Palmas tras una victoria definitiva ante el Leganés. Los protagonistas del encuentro, desde el cuerpo técnico a los jugadores, han coincidido en destacar el extraordinario esfuerzo de todos, tanto de los titulares como de los que entraron desde el banquillo. El equipo se muestra intratable en su estadio, un factor que consideran clave.

Un fortín en casa

Jugar ante su afición se ha convertido en un pilar fundamental para el equipo. "Nos sentimos muy cómodos con nuestra gente", aseguran desde el vestuario. Esta conexión se traduce en resultados: ya son cinco victorias consecutivas en casa, un logro que califican como "muy difícil de conseguir". Además, destacan el valor de haber sacado adelante los dos partidos como local en una exigente semana de tres encuentros.

Sumar los tres puntos en el primer partido de la jornada permite al equipo "dormir en una buena zona" de la clasificación y meter presión a sus rivales directos. "Nos estamos haciendo muy fuertes aquí, y y eso va a ser importante de cara a lo que viene", afirman, subrayando la importancia de mantener esta solidez para el tramo final de la temporada.

Un partido de menos a más

Sobre el desarrollo del partido, el análisis es claro. El equipo hizo "una buena primera parte" que le permitió irse con ventaja al descanso. Tras la reanudación, la tónica fue similar y llegó el segundo gol, que sirvió para decantar "un poquito más el partido". A pesar de que reconocen no haber iniciado "los primeros 5 o 10 minutos de la mejor manera", consideran que a partir de ese momento fueron "superiores y merecedores de la victoria".

Nos estamos haciendo muy fuertes aquí, y eso va a ser importante de cara a lo que viene" Estanis Pedrola Jugador de la UD Las Palmas

La victoria supone un impulso anímico fundamental en un momento en el que "los puntos son vitales". "Cuando no ganas y más ahora que que los puntos son vitales, es muy muy jodido", admiten. Por ello, la sensación general es de alivio y confianza: "Creo que hoy el equipo ha dado la cara, ha dado un paso adelante, y y, bueno, estamos ahí otra vez".