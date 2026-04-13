Análisis pospartido: los protagonistas opinan sobre la derrota de la UD Las Palmas en Málaga

La sensación en el vestuario de la UD Las Palmas es "mala", tal y como han reconocido varios de sus protagonistas tras la última derrota. El técnico, Luis García, ha sido uno de los primeros en analizar el partido, apuntando a una carencia clave del equipo: "Hoy nos ha faltado ser más, tener más malicia o encontrar más ese último pase para poder agredir y hacer daño al rival".

Análisis de la segunda parte

El entrenador ha señalado que, aunque el primer tiempo estuvo "bastante igualado", con una ocasión para cada equipo, el conjunto amarillo se vino abajo en la reanudación. "El gol nos hace daño, y, en definitiva, creo que en el segundo tiempo han sido mejores", ha admitido García. Para el técnico, el segundo tanto del rival fue el que realmente "nos deja lejos de poder sumar".

En la misma línea, Enrique Clemente ha explicado que no lograron imponer su ritmo. "Sabíamos a dónde veníamos, que aquí ellos empujan muchísimo", ha comentado. El defensor cree que al equipo le faltó "tranquilidad" para evitar que "el partido se volviera muy loco, que es lo que a ellos quieren y lo que les gusta, y creo que no supimos pararlo".

Decepción por la afición

Para Jonathan Viera, el resultado es especialmente doloroso por el momento de la temporada. Ha calificado el partido como "muy determinante" por la situación de ambos equipos en la tabla y ha confesado que la plantilla está "jodida" por no haber conseguido la victoria.

Es un día muy duro" Manu Fuster Jugador de la UD Las Palmas

El sentir general lo ha resumido Manu Fuster reflejando la decepción por no haber podido brindar una victoria a los suyos: "Teníamos una ilusión tremenda de conseguir los 3 puntos aquí". El futbolista del conjunto grancanario ha calificado la jornada como "un día muy duro" por el gran desplazamiento de seguidores. "Ver tanta gente aquí, ver toda la afición, ver toda la ilusión que había por parte de la isla...", ha lamentado. A pesar del golpe, ha concluido con un mensaje de esperanza: "Estamos a tiempo de todo".